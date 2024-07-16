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Сегодня, 14:00

Александр Кузнецов: «ЮФЛ — однозначно топ-турнир»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Руководитель академии «Динамо» Александр Кузнецов.
Фото ФК «Динамо»
Бывший главный методолог «Динамо» Хуан Луис Мартинес Гарсия.
Фото ФК «Динамо»
Футболист академии «Динамо» Абдулла Ашуров (справа).
Фото ФК «Динамо»
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Руководитель академии «Динамо» — о ЮФЛ, Захаряне и Тюкавине и региональных командах.

Недавно на сайте «СЭ» вышло большое интервью директора академии «Динамо» Александра Кузнецова, который подробно рассказывал о работе одной из лучших футбольных школ России. Как часто бывает, даже в самый большой текст невозможно уместить все самое интересное.

Поэтому мы предлагаем вам еще несколько историй от Кузнецова о звездных воспитанниках «Динамо», а также его мнение о Юношеской футбольной лиге. Напомним, что, помимо федеральных дивизионов, где выступает главная команда бело-голубых, в региональных лигах представлены сразу несколько региональных филиалов динамовской академии.

Об уровне лиги

— Понятно, что ЮФЛ — соревнования совершенно другого уровня. Они запускают необратимый процесс в развитии детей. И хотя результат здесь не на первом месте, ребята привязаны к нему, потому что мы смотрим, как складывается соперничество с другими командами. Даже не вспомню откровенно проходных матчей. Мы осознаем, что к ЮФЛ большой интерес и в лиге высокая конкуренция. С позиции «Динамо» это однозначно топ-турнир, и мы идею его проведения всячески поддерживаем.

Константин Тюкавин. «Дети в динамовской академии хотят быть не как Мбаппе, а как Тюкавин». Как бело-голубые растят новых звезд

О дебюте в ЮФЛ Захаряна и Тюкавина

— В первом сезоне ЮФЛ играли ребята 2002 года рождения, а Захарян ведь 2003-го. Помню, в первом туре матч в гостях с «Рубином». К перерыву «Динамо» проигрывало 0:1, а по договоренности со штабом нескольким игрокам разрешили провести не больше тайма, потому что через три дня предстоял матч за дубль. Захарян играл в старте, а во втором тайме появились Тюкавин и Влад Галкин, которые забили по два. И стало 4:2. Комментатор, который чуть не заснул в первом тайме, глазам не поверил: «Какие ребята вышли!» Он из них никого не знал, а ребята просто начали рвать соперников на части. И могли забить еще штук пять.

О том, почему Арсен и Константин провели не так много матчей в ЮФЛ

— Тюкавин с Захаряном в ЮФЛ выходили не так часто, потому что уже играли за дубль и приоритет, конечно, был на этом. Но помню, что в конце ноября основной состав уже закончил сезон, а у «Динамо-2» была какая-то пауза. Тренер их собирает и говорит: «Ребята, кто по возрасту подходит в ЮФЛ, сыграем». И многие ребята, которые уже под основой ходили, вышли против «Строгино», и это было как глоток свежего воздуха. Мы выиграли 8:1, «Строгино» такого явно не заслуживало. А Захарян, хотя у Арсена была микротравма, сам вызвался сыграть и оформил дубль.

О ближайшем резерве

— Сейчас мы спокойны, потому что у нас в следующих возрастах, которые выигрывали ЮФЛ и первенства России, уже есть игроки, которые при правильном отношении к себе и к футболу пополнят состав первой команды.

О появлении в федеральных лигах дебютантов — «Алмаз-Антея», «Родины», «Чайки» и «Урала»

— Все научились играть в футбол. Системность со структурностью у них на серьезном уровне. Появление новых сильных академий, конечно, ничего плохого не принесет. Пускай пока они и середняки. Новички по праву находятся в ЮФЛ, они это заслужили. Мы в начале сезона играли с «Антеем», победили, хотя в двух из трех матчей была упорная борьба. В академию «Родины» взяли нашего бывшего главного методолога Хуана Луиса Мартинеса Гарсию, который оставил после себя большую базу знаний. Молодежную команду у них тренирует наш бывший тренер Филипп Соколинский. Допускаю, что «Родина» сильно прибавит.

Бывший главный методолог «Динамо» Хуан Луис Мартинес Гарсия.
Фото ФК «Динамо»

О плотности календаря в ЮФЛ

— Конечно, расширение федеральной ЮФЛ до 18 команд несет определенные проблемы в плане загруженности детей, которым нужно 34 тура сыграть с весны по осень. Напомню, в ЮФЛ сначала было 12 участников. Перешли на 14 — топ. Потом стали общаться с коллегами, решили, что 14 — мало. На мой взгляд, оптимальный вариант — 16 команд. Как в премьер-лиге. Но люди провели большую работу. И в РФС, и в новых академиях, команды достаточно крепкие. И «Динамо» поддержало решение по расширению. Хотя РФС вправе к концу года определиться и снова изменить количество. Учитывая в том числе и наше мнение. Ведь очевидно, что много футболистов ведущих академий, помимо ЮФЛ, также задействованы в сборных. У нас хорошие отношения с Андреем Владимировичем Лексаковым, который их курирует, и порой мы отпускаем ребят даже вне установленных ФИФА окон. И нагрузка на игроков в течение года ложится большая.

О региональных академиях «Динамо»

— Мы решили начать с Дагестана, где прекрасная школа с внушительным штабом классных тренеров оказалась на обочине жизни. Подумали: если получится здесь, то точно получится и с другими. И на данный момент этот филиал дал нам самое большое количество ребят в центральную академию, у некоторых ребят уже заключены профессиональные контракты. Вратарь Курбан Расулов, которого вы могли видеть в матчах «Динамо-2», начинал заниматься еще в академии «Анжи», потом перешел к нам. Так же как и Абдулла Ашуров, и еще ряд ребят, многие из которых вызывались в юношеские сборные России. Причем не из Москвы, а из Дагестана. Это говорит о том, что тренеры там тренируют по тем методикам, которые близки к центральной академии, дают результат.

Футболист академии «Динамо» Абдулла Ашуров (справа).
Фото ФК «Динамо»

О системе внутренних клубных соревнований на «Кубок «Динамо»

— У нас в этом году 14 турниров по разным возрастам. И у каждого из соревнований своя цель. Мы следим за командами на протяжении нескольких лет, смотрим, как игроки развиваются. Работаем, идем шаг за шагом, с терпением. Конечно, есть проблемы, но ребята из отдела развития их решают. Руководство клуба и ВТБ следят с самого верха, помогают, корректируют, ругают. Раз уж начали эту историю, надо держать марку. Повторюсь, отдача идет, мы это видим. Люди перестраиваются, избавляются от каких-то стереотипов, у всех горят глаза. С кем-то пришлось расстаться, потому что люди не понимали или не хотели понимать. Но есть и обратные примеры — Андрей Пригарин, который работал у нас в академии, был отправлен в Воронеж в качестве главного тренера филиала, с командой 2008 года выиграл ЮФЛ Центр и поехал на финальный турнир. Это специалист высокого уровня, отлично подкованный методически, который пришелся ко двору в Воронеже, и ребята с ним начали феерить.

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