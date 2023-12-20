«Локомотив» примчал к золоту, «Зенит» — опять второй. Итоги сезона в МФЛ

Железнодорожники уверенно забрали титул .

Сезон-2023 в Молодежной футбольной лиге завершился на сей раз непривычно рано — 1 декабря. Со следующего года команды будут играть по системе «весна-осень». Минувший турнир прошел в укороченном формате, с матчами в один круг каждый с каждым.

Таким образом, мы узнали имя второго обладателя титула МФЛ за один календарный год: весной этой был «Краснодар», а сейчас победителями стали юные футболисты московского «Локомотива». Красно-зеленые воспользовались осечками конкурентов и не оставили им никаких шансов, досрочно оформив первое место.

Паровозы не буксуют

«Локомотив» — команда, которая потерпела меньше всех поражений по ходу первенства. Железнодорожники проиграли лишь однажды — в дерби против «Спартака» (0:3). Еще была ничья с главным конкурентом за золото — «Зенитом» (2:2), а остальные игры прошли без осечек: 17 побед, причем одна из них с разгромным счетом 9:0 над «Акрон-Академией Коноплева».

Стоит сказать, что в этом сезоне тренер Вячеслав Вашкевич сколотил по-настоящему мощную банду: весенний турнир «Локо» завершил лишь четвертым, уступив первому месту аж 19 очков. Сейчас же заметен очевидный прогресс.

Лучшим снайпером команды стал Дмитрий Радиковский, забивший 11 мячей за 12 игр. Что интересно, лишь половину из этих матчей он начинал в стартовом составе. По системе «гол+пас» больше всех очков набрал Алексей Батраков (9+3).

По статистике забитых и пропущенных «Локомотив» — лидер с большим отрывом. Москвичи записали на свой счет 62 гола за 19 туров, пропустив лишь 11 раз. Итоговое преимущество над «Зенитом» в шесть очков говорит о том, что их победа — абсолютно заслуженная. Дистанция пройдена практически идеально.

«Зенит» — снова не первый

Подопечные Константина Коноплева второй сезон подряд довольствуются серебром, хотя мечтают петербуржцы наверняка о золоте. Почему не получилось и в этот раз?

«Зенит» потерял очень много очков на старте: в первых шести турах команда одержала всего три победы, сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2) и потерпела два поражения подряд от «Сочи» (2:3) и «Спартака» (0:2).

После этого сине-бело-голубые встрепенулись и выиграли 11 встреч кряду, однако «Локо» к этому моменту уже ушел в отрыв.

В последнем туре решалась судьба серебряных медалей: «Зениту» нужно было обыгрывать «Балтику», а «Ростову» не проигрывать «Спартаку». Дончане уступили со счетом (1:3), а зенитовцы свое взяли — 4:2. Команды набрали по 46 очков, но по показателю личных встреч зенитовцы стали вторыми.

Награждал петербуржцев старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

«Ростов» слетел с олимпа после бодрого старта

Желто-синие начали осенний сезон лучше всех: 12 побед в первых 12 турах, разгромы «Рубина» (5:0), «Балтики» (6:0), «Мастер-Сатурна (9:0). Казалось, что ростовчане должны уверенно забирать золотые медали. Однако поражения в матчах с главными конкурентами скинули подопечных Александра Аброскина с олимпа.

Сначала «Ростов» уступил «Зениту (1:2), затем «Локомотиву» (0:2). Неудача в последнем туре со «Спартаком» (1:3) отбросила коллектив с берегов Дона на итоговое третье место.

Из игроков команды стоит выделить нападающего Кирилла Моисеева, забившего 15 мячей. Также ударный сезон провел хавбек Имран Азнауров, на счету которого десять голов.

«Сочи» и «Спартак» — в топ-5

Южане оказались самой боевитой командой МФЛ. «Сочи» — единственный коллектив, ни разу не сыгравший вничью. А вот поражений было предостаточно — шесть. Столько же, например, у ЦСКА и «Чертаново», занявших шестое и седьмое места соответственно.

У сочинцев по ходу сезона порой наблюдались проблемы с игрой в атаке: забили всего 37 голов (худший результат в топ-5).

«Спартак» довольствуется лишь пятым местом, несмотря на невероятно результативную игру нападающего Артема Быковского. Он отметился 17 мячами в 18 встречах.

Сезон для красно-белых получился скомканным. Победы чередовались с поражениями, а в последних трех турах спартаковцы умудрились дважды сыграть вничью — с «Рубином» (2:2) и «Краснодаром» (1:1), окончательно лишив себя шансов на борьбу за тройку.

Нестабильность — главная проблема «Спартака». Команда Павла Фигона обыграла всех медалистов, но потеряла очки в матчах, где была очевидным фаворитом.

Что произошло с «Краснодаром»?

В прошлом сезоне в составе «быков» блистали Артем Арутюнов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец, а сейчас они играют за «Краснодар-2». Александр Кокшаров уже вовсю получает драгоценные минуты игрового времени в основной команде. В кубковом матче против «Спартака» (3:2) молодой форвард, чем-то похожий по манере игры на Эрлина Холлана, отметился ярким дублем.

В молодежной лиге победители меняются практически каждый сезон — в этом нет никакой сенсации. Лидеры своих команд подтягиваются к играм основы, появляются новые звездочки. Обновленная молодежка «Краснодара» оказалась не готова бороться за золотые медали, но нет сомнений, что в следующем сезоне она навяжет борьбу в верхней части таблицы. Детище Сергея Галицкого не может ставить перед собой другие задачи.

Смотреть матчи МФЛ — одно удовольствие

За 190 игр осеннего турнира команды забили 637 мячей (3,4 гола за матч). Больше всех наколотил «Локомотив» (62), затем идут «Ростов» (57) и «Зенит» (54).

Самое большое количество мячей побывало в воротах «Оренбурга» (63). В тройке по этому показателю «Акрон-Академия Коноплева» (55) и «Урал» (48).

Самый результативный матч выдали «Зенит» и «Рубин». В Петербурге команды на двоих забили аж десять голов — 7:3.

Следить за играми молодежки — одно удовольствие, юные футболисты играют с горящими глазами, бьются за эмблему на футболке, пытаются доказать свою состоятельность тренерам. В МФЛ помимо вышеупомянутых мы могли видеть счета 8:0, 6:0, 6:1, 5:2, 3:3 и многие другие. Но чаще всего встречался результат 2:1 — команды сыграли так 24 раза.

Еще одна любопытная цифра — защитник «Спартака» Никита Бозов провел все 19 туров от звонка до звонка (1710 минут). Полевые игроки нечасто могут похвастаться подобными цифрами, обычно мы видим такие показатели только у вратарей.

Каким будет следующий сезон? Повторит ли «Локомотив» свой осенний успех? Сможет ли «Зенит» наконец завоевать золотые медали? Вернется ли «Краснодар» в топ-3? Уже весной стартует новый турнир, который даст ответы на эти и многие другие вопросы.