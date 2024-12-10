До последних минут. «Краснодар» и «Зенит» — лучшие в федеральной ЮФЛ

Два из трех победителей федеральных дивизионов ЮФЛ определились в последнем туре.

В Юношеской футбольной лиге завершился сезон, в котором впервые все без исключения дивизионы играли по системе «весна-осень». Напомним, что ранее такую формулу использовали только межрегиональные лиги, тогда как «федералы» начинали в июле-августе и заканчивали в мае. Чтобы привести весь турнир к единому знаменателю, в прошлом году даже провели переходный сезон.

Теперь же все вернулось на круги своя, и в федеральных лигах вновь играли двухкруговые турниры, при этом количество команд увеличилось с 14 до 18. Поэтому сезон получился очень протяженным — юные футболисты начали играть на мартовские праздники, а закончили уже в первый день календарной зимы. При этом в двух лигах из трех даже такого марафона не хватило, чтобы кто-то застолбил роль безоговорочного фаворита.

Краснодарский экспресс

Самую же убедительную победу отпраздновали воспитанники академии «Краснодара» в ЮФЛ-1. В прошлом году эти ребята успели сначала обидно упустить титул в «тройке», а затем уверенно выиграть «двойку». И вот теперь защитили титул. Длинный сезон краснодарцы пролетели почти на одном дыхании, как скоростной поезд. С самого старта они принялись штамповать победы и в первом круге потеряли всего три очка.

Во втором такой безоговорочной доминации не получилось, но все равно победителем «Краснодар» стал почти за месяц до финиша. Оформить титул южане могли еще в конце октября в гостях у «Спартака». Но дважды забив до перерыва благодаря своим лучшим снайперам Ярославу Соснихину и Казбеку Мукаилову, лидеры вдруг остановились и во втором тайме пропустили трижды. Решающий мяч спартаковцы провели уже в добавленное время — 3:2. Поэтому с празднованиями «Краснодару» пришлось подождать еще неделю, пока они дома не разгромили «Чертаново» со счетом 6:1. И вообще, из 28 побед южане 16 одержали с крупным счетом, забив невероятные 130 голов за 34 тура.

Кстати, на радостях от досрочного триумфа «Краснодар» в следующем туре потерпел самое крупное поражение в сезоне — 1:5 от «Ростова». Помимо этого, зелено-черные по ходу турнира уступили «Родине», ЦСКА и «Динамо». И крайне любопытно, что никому из обидчиков краснодарцев в итоге не удалось оказаться на пьедестале. «Спартак» провалил лето, армейцы начали сезон с четырех поражений кряду и долго выправляли дела, динамовцы в сентябре-октябре выдали отрезок с пятью проигрышами в шести турах. Примерно тогда же забуксовал «Ростов», а представители «Чертаново» недобрали много очков на финише.

В итоге с медалями оказались те, кто показал более стабильную игру. И здесь стоит отметить дебютантов федеральной лиги из петербургского «Алмаз-Антея». Они еще весной показали, что настроены серьезно, и весь сезон продержались в лидирующей группе. Да, были у них и спады, самый серьезный из которых пришелся на конец лета. Но итоговое серебро петербуржцев вряд ли кто-то назовет незаслуженным. Бронзовые награды же на финише добыл «Локомотив» — железнодорожники провели последние туры сильнее, чем ЦСКА и «Чертаново». Ключевой для них можно назвать победу над «Алмаз-Антеем» в 31-м туре. Пропустив уже на второй минуте, москвичи сумели ответить голом Матвея Лыкова, а решающий мяч Данила Росляков забил за две минуты до конца.

Стоит отметить и максимальную плотность в первой половине таблицы, где ставший четвертым ЦСКА опередил занявший девятое место «Зенит» всего на три очка. У армейцев, кстати, весь сезон рвал и метал атакующий тандем Артем Сериков — Александр Марков — на двоих они забили 53 гола. Три десятка из них на счету Серикова, который еще и отдал 14 голевых передач. А Вадим Рассадин из «Ростова» показал даже большую скорострельность — в 26 проведенных играх он отличился 27 раз, причем 12 голов пришлись на шесть осенних матчей. Интересно, что ЦСКА и «Ростов» в последнем туре встречались между собой и разделили очки — 3:3, при этом Сериков забил два гола, а Рассадин один.

Игроки «Краснодара» (2009) на награждении по итогу сезона. Фото ЮФЛ

Настоящий финал

Идеальный же для зрителей вариант мы увидели в ЮФЛ-2, где победитель определялся не просто в заключительном туре, но еще и в очном матче двух претендентов. Еще в прошлом сезоне «тройки» призовые места распределяли между собой «Краснодар», «Спартак» и «Зенит», а в нынешнем году они с самого начала дали понять, что конкурентам не стоит рассчитывать на места выше четвертого. Поначалу лидерство захватили красно-белые, но ударно проведенное лето позволило вырваться вперед «Зениту». Впрочем, к концу лета все три претендента сохраняли если не равные, то сопоставимые шансы на победу.

Трио лидеров играючи громило соперников, переписывая статистические рекорды. К финишу чемпионата «Краснодар» забил 123 гола, «Спартак» — 131, а «Зенит» и вовсе 160! Сине-бело-голубые в 22 турах из 34 отправляли в ворота оппонентов четыре и более мяча, у краснодарцев и москвичей по 17 таких матчей. У бомбардиров фантастические цифры показал лидер атак «Зенита» Вадим Шилов — за 33 игры на его счету 42 мяча и 26 результативных передач, в сумме это 68 баллов по системе «гол+пас»! Интересно, что вторым по результативности стал представитель другой петербургской академии СШОР «Зенит» Роман Босов, забивший 31 раз. Далее в списке расположились Богдан Левандовский из «Зенита» (29 голов), Эльдар Гусейнов из «Краснодара» (28) и Никита Кочанов из «Спартака» (26).

Понятно, что круг претендентов на титул еще весной сузился до трех команд. В первой очной встрече лидеров «Краснодар» разгромил «Зенит» со счетом 6:0, но после этой встряски петербуржцы с конца апреля до конца августа одержали 15 побед подряд и вырвались на первое место. Эта впечатляющая серия прервалась в гостях у «Локомотива». Московская команда, расположившаяся в середине таблицы, одержала сенсационную победу со счетом 5:0 — второе разгромное поражение «Зенита» в сезоне. После этого за 12 туров до конца сине-бело-голубые опережали «Спартак» на одно очко, а «Краснодар» — на два.

Но уже в следующем туре зенитовцы на своем поле взяли у южан реванш за неудачу в первом круге. При этом уже к 13-й минуте «Краснодар» повел со счетом 2:0 после дубля Гусейнова. Но еще до перерыва Шилов отыграл один мяч. А главные события во встрече развернулись в последние 10 минут. На 80-й с передачи все того же Шилова равенство на табло установил Даниил Большев. А затем второй в матче дубль оформил Никита Капилевич — 4:2.

Следующий ключевой матч в гонке лидеров состоялся в конце октября — «Спартак» принимал «Краснодар», и драмы тут тоже было хоть отбавляй. Хозяева забили быстрый гол — отличился Александр Конкин. Сразу после перерыва краснодарцы отыгрались, когда в первой же атаке забил только появившийся на поле Андрей Полевой. Но не прошло и минуты, как Кочанов восстановил статус-кво. В середине второго тайма гости не реализовали пенальти, а на 77-й минуте результативной стала уже замена «Спартака» — Вадим Цыганков оформил победу москвичей со счетом 3:1.

После этого шансы «Краснодара» на общий успех стали призрачными — за пять туров до финиша команда отставала от «Зенита» на восемь очков. Чуть позже южане уступили еще и «Алмаз-Антею» — петербургские дебютанты здорово провели сезон, и девять побед в последних 10 турах едва не позволили им догнать краснодарцев и побороться за третье место.

А вот «Спартак» и «Зенит» продолжили штамповать победы. К последнему туру обе команды подошли во всеоружии. У «Зенита» была серия из 11 побед подряд, у его соперника — 16 побед и ничья в 17 играх. Определить сильнейшего предстояло с глазу на глаз — настоящий финал, как в кубковых соревнованиях! Петербуржцы опережали конкурента на три очка, поэтому их дома устраивала и ничья. А вот спартаковцам, учитывая результат матча первого круга, необходимо было выигрывать с крупным счетом.

Но поначалу игра шла по сценарию «Зенита» — в первом тайме Левандовский открыл счет с пенальти, во втором Шилов удвоил преимущество. Но тут интригу возродил Павел Пелевин, оформивший дубль — равенство на табло за 18 минут до финального свистка. Хотя интрига прожила недолго, меньше чем через пять минут Иван Терентьев снова вывел хозяев вперед. А точку в сезоне поставил Капилевич — 4:2. Впрочем, есть все основания полагать, что нас ждет жаркий следующий сезон в ЮФЛ-1.

Игроки «Краснодара» (2007) на награждении по итогу сезона. Фото ЮФЛ

Русские горки

Не менее острой получилась борьба на финише в ЮФЛ-3, где победитель в итоге определился только по дополнительным показателям. А на медали до последнего тура претендовали четыре команды. Гонку за титулом с самых первых туров возглавил «Краснодар», но вскоре его настигли представители академий «Строгино» и «Чертаново». А к концу лета группу лидеров пополнила еще одна московская команда — «Динамо». При этом здесь, в отличие от более старших лиг, ни о каком доминировании кого-то из претендентов речи не шло. Все конкуренты теряли очки, обыгрывали друг друга и поддерживали интригу на точке кипения.

То одна, то другая команда выдавала неудачные отрезки. Так, «Краснодар» в начале осени поделился очками с «Зенитом», затем сенсационно проиграл аутсайдерам из «Чайки». А потом еще и уступил «Динамо» в гостях, единственный гол забил Ростислав Кириченко. В сентябре-октябре раздарили немало очков и ребята из «Строгино», проигравшие в том числе и двум прямым конкурентам, «Динамо» и «Чертаново». Но, пожалуй, удивительнее всех выглядит судьба динамовцев. Бело-голубые в августе и сентябре обыграли всех трех главных соперников. И после победы над краснодарцами вышли в лидеры за восемь туров до конца. Но вслед за этим потерпели три поражения подряд от середняков — «Мастер-Сатурна», «Родины» и ЦСКА. После этого о первом месте можно было забыть.

Следующими не выдержали накала страстей ребята из академии «Чертаново». За пять туров до конца они, занимая второе место, играли в гостях с «Краснодаром», от которого отставали всего на одно очко. И диктовали соперникам ход встречи — к перерыву вели в два мяча после ударов Карима Бикбулатова и Игоря Кузнецова. Когда хозяева отыграли один гол, в середине второго тайма Максим Козлов с пенальти восстановил разницу в счете. Но все рухнуло, когда за последние пять минут «Краснодар» забил дважды — Матвей Самойлов реализовал 11-метровый, а затем ассистировал Алексею Беляеву, и в итоге 3:3. В трех последующих турах представители «Чертаново» набрали только два очка — ничьи с «Мастер-Сатурном» и «Родиной», поражение от ЦСКА — из гонки за титулом их выбили, что удивительно, те же соперники, что и динамовцев.

«Краснодар» же мог оформлять титул в предпоследнем туре, когда южанам предстоял выездной матч с академией «Строгино». Столичных ребят краснодарцы опережали на три очка. Встреча получилась максимально упорной, но уже в компенсированное время хозяева дожали лидера благодаря голу Матвея Белентьева. При этом «Краснодар» остался лидером. Теперь, чтобы остаться первым, команде нужно было сыграть не хуже конкурента.

И параллельные матчи последнего тура подарили немало эмоций — в лидерах были то одни, то другие. «Краснодар» и «Локомотив» быстро обменялись голами, и благодаря дублю Даниила Тарасова железнодорожники к перерыву удерживали ничью, тогда как «Строгино» не без труда, но взломало оборону «Мастер-Сатурна» и повело в счете. После перерыва в ворота подмосковной команды влетело еще два мяча, и к середине второго тайма промежуточное лидерство было как раз у «Строгино». Но «Краснодар» с 66-й по 69-ю минуты выстрелил дуплетом, оформил победу со счетом 4:2, а вместе с ней и титул. Количество же очков у двух команд так и осталось равным. Бронзу в борьбе с «Динамо» отстояло «Чертаново» — в заключительном туре обе команды победили со счетом 1:0, и чертановцы, забившие за шесть минут до конца, сохранили отрыв в два очка от преследователей.