Козлов, Тороп, Мелешин и другие. Футболисты РПЛ, прошедшие через МФЛ и ЮФЛ

Молодые игроки есть даже в составах топ-клубов.

С сезона-2022/23, после реформы РФС, Молодежная футбольная лига (МФЛ) стала следующей ступенью развития молодых игроков после ЮФЛ (Юношеская футбольная лига). Новая система приносит результат — за короткое время уже несколько молодых футболистов, прошедших через нее, выступают за клубы премьер-лиги.

ЦСКА

Владислав Тороп, 20 лет

Молодой вратарь постепенно внедряется в основной состав армейцев и вот-вот заменит опытного Игоря Акинфеева. Владислав — один из самых успешных выпускников обновленной системы подготовки молодых футболистов. В сезоне-2022/23 он сыграл последний матч в МФЛ и переместился в основную обойму ЦСКА — на его счету уже 27 игр за первую команду.

Владислав Тороп (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит»

Дмитрий Васильев, 20 лет

Юный полузащитник еще в прошлом сезоне начал получать практику в основе «Зенита»: появился в 16 матчах во всех турнирах, девять из которых прошли в РПЛ. Еще в кампании-2022/23 Дмитрий нередко выходил за команду петербуржцев в МФЛ — провел шесть матчей и забил два гола.

«Спартак»

Даниил Зорин, 20 лет

В сезоне-2022/23 атакующий полузащитник отметился сильным выступлением в МФЛ (5+2 в 10 матчах) и стал нередко приглашаться к занятиям с основой и даже дважды вышел в РПЛ. Всего на его счету шесть игр за взрослых красно-белых, а также успешная аренда в чемпионат Белоруссии — набрал 7+2 в 11 играх за минское «Динамо».

Павел Мелешин, 20 лет

Форвард нередко получал практику в основном «Спартаке» — 25 выходов во всех турнирах и даже четыре забитых мяча. При этом еще в сезоне-2022/23 Мелешин регулярно выходил в МФЛ, где показал серьезную результативность — 9+2 в 14 встречах.

Павел Мелешин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар»

Георгий Арутюнян, 19 лет

Сезон-2022/23 стал настоящим прорывом для молодого защитника: сначала мощный перформанс в МФЛ (19 игр, 1+1 и непоколебимое место в основе), транзит в Первой лиге за «Краснодар-2» (10 матчей) и дебют в РПЛ. В прошлом сезоне он даже забил в Кубке России, а в общем провел 10 встреч за первую команду.

Данила Козлов, 19 лет

Один из самых ярких янгстеров прошлого сезона РПЛ начал его в МФЛ за вторую команду «Зенита», где показал классную результативность — 5+8 в 17 матчах. При этом он практически не привлекался к основе петербуржцев, а шанс во взрослом футболе получил в «Балтике», которая купила его зимой. Спустя полгода Козлов ушел на повышение в «Краснодар» и уже вышел на замену в Суперкубке России.

Данила Козлов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Александр Кокшаров, 19 лет

Большую часть сезона-2022/23 молодой нападающий провел в МФЛ (6+1 в 14 играх), но уже по ходу тогда активно поднимался в основу «быков» и даже забил дебютный мяч в РПЛ. Сейчас на его счету 18 игр за взрослый «Краснодар», в которых он оформил 4+1.

«Локомотив»

Вадим Раков, 19 лет

Нападающий дебютировал в РПЛ еще в сезоне-2022/23: отбегал девять матчей и даже отдал одну голевую. При этом основную игровую практику он получает в молодежном турнире: активно выступал в МФЛ весь прошлый розыгрыш и выдал заметную результативность (16+6 в 20 последних играх в турнире).

Алексей Батраков, 19 лет

На финише прошлого чемпионата юный атакующий полузащитник проник в основу железнодорожников и вышел с первых минут в четырех заключительных турах РПЛ. Против «Оренбурга» даже забил дебютный мяч. До этого он регулярно выступал в МФЛ и являлся однозначным лидером — с сезона-2022/23 наколотил 17+25 в 46 встречах.

Алексей Батраков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Егор Погостнов, 20 лет

Центральный защитник начал прошлый сезон в основе «Локо» и даже забил в третьем туре ЦСКА. Но дальше юниор выкатился из стартового состава и отправился в удачную аренду в белорусский «Арсенал» — регулярно выходил в основе в высшей лиге и в конце июня вернулся в родной клуб. Егор тоже развивался в МФЛ — в розыгрыше-2022/23 отыграл там 10 встреч, после чего поднялся в главную команду.

«Ростов»

Давид Семенчук, 19 лет

В прошлом сезоне юный защитник трижды появился в РПЛ и все еще временами получал практику в МФЛ. В прошедшем до этого сезоне-2022/23 Давид регулярно выступал в молодежном турнире (26 матчей, 2+1).

Алексей Колтаков, 18 лет

Полузащитник стартовал в РПЛ в 17 лет — в прошлом сезоне пять раз вышел на поле в чемпионате. Основное игровое время он все же получал в МФЛ — 19 матчей и неплохие 2+5. Весну и лето 2024-го Алексей в основном проводит во Второй лиге за «Ростов-2».

Имран Азнауров, 19 лет

В конце сезона-2023/24 резкий правый вингер несколько раз пробовался в основе ростовчан — по три раза вышел в Кубке России и чемпионате. В РПЛ даже отдал ассист в матче 29-го тура с «Балтикой» (2:1) на победный мяч Роналдо. Изначально Азнауров, как и многие другие, ярко проявил себя в МФЛ. Предыдущий сезон начал там, но после 10+2 в 19 играх поднялся в главный состав.

Иван Комаров, 21 год

Это уже полноценный игрок обоймы Валерия Карпина: в прошлом сезоне отбегал 27 матчей во всех турнирах, в которых настрелял 3+2. При этом еще в розыгрыше-2022/23 Иван активно выступал в МФЛ, где в 18 встречах сделал 10+3, после чего подскочил в основу.

Иван Комаров (слева) против защитника ЦСКА Мойзеса. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов»

Павел Попов, 21 год

Воспитанник «Чертаново» в сезоне-2022/23 выступал в МФЛ, а годом ранее еще бился в ЮФЛ. Но первый взрослый опыт Попов получил уже в купивших его «Крыльях» — на финише прошлого сезона четыре раза вышел на замену в РПЛ.

«Рубин»

Илья Рожков, 19 лет

Правый защитник в прошлом сезоне выгрыз место в основе казанцев и закончил его с 21 матчем во всех турнирах (1+2). Удивительно, но еще в сезоне-2022/23 Рожков получал практику исключительно в ЮФЛ U-17 — мощнейший прогресс за два года. Летом «Рубин» никого не искал на его позицию и, вероятно, не сомневается в дальнейшем подъеме Ильи.

Илья Рожков (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат»

Ризван Ташаев, 20 лет

В сезоне-2022/23 вратарь провел единственный матч в РПЛ — вышел на замену из-за удаления основного голкипера Михаила Опарина. До этого вся игровая практика Ризвана проходила только в МФЛ, где он в общей сумме отыграл 26 матчей. Весной Ташаев отправился во Вторую лигу — в аренде за брянское «Динамо» появился в 11 встречах, в двух из которых не пропустил.

Турпал-Али Ибишев, 22 года

В трех последних турах прошлого сезона РПЛ Ибишев выходил на поле — до этого он сверкнул в чемпионате еще в сезоне-2021/22. Время между этими играми Турпал-Али заполнил выступлениями в МФЛ, где являлся безоговорочно основным и даже появлялся с капитанской повязкой.

«Оренбург»

Алексей Барановский, 19 лет

Воспитанник «Зенита» провел прошлый сезон между МФЛ и Второй лигой — в обоих турнирах провел по 11 матчей и в сумме оформил 5+4. Летом Алексей перебрался в «Оренбург» за 420 тысяч евро. В РПЛ парень дебютировал еще в 2023-м — трижды вышел на замену в играх «Зенита».

Данил Капустянский, 19 лет

Молодой полузащитник ворвался в основу «Оренбурга» еще в сезоне-2022/23: вышел в шести матчах РПЛ и даже положил гол «Торпедо». В том же году Данил искрил в МФЛ — стабильно выходил в старте и оформил 1+2 в 21 игре. Правда, дальнейшее развитие слегка затормозилось: игры в низших дивизионах и две неудачные аренды в «Енисей» и «Уфу».

«Нижний Новгород»

Максим Шнапцев, 19 лет

По ходу прошлого сезона воспитанник «Локомотива» успешно отвоевывал время на поле и в общей сложности отбегал в 12 матчах РПЛ. Тогда Шнапцев еще выступал в МФЛ за железнодорожников, причем строго на позиции левого защитника. В «Нижнем Новгороде» Максим поднялся выше по флангу.

«Химки»

Сергей Варатынов, 21 год

Основной центральный защитник «Химок» прошлого сезона (32 матча в Первой лиге) еще недавно выступал за «Строгино» в МФЛ — чередовал с выступлениями за подмосковную команду во Второй лиге. Еще раньше Сергей бился в ЮФЛ за «Локомотив».

Тимур Касимов, 21 год

В прошлом розыгрыше нападающий оформил семь голов в Первой лиге (второй результат в клубе) и помог «Химкам» подняться в РПЛ. В сезоне-2022/23 он еще появлялся в МФЛ за «Локомотив», хотя уже имел опыт игры на взрослом уровне за «Казанку». Теперь Касимова ждет дебют в высшем дивизионе.

«Факел»

Михаил Щетинин, 19 лет

Полузащитник провел восемь матчей за главную команду «Локомотива». Однако в прошлом сезоне почти вся практика Михаила прошла в МФЛ, где он вышел на 24 игры (5+3). Всего у него более полусотни встреч в МФЛ и ЮФЛ. Этим летом молодого хавбека арендовал «Факел».

«Оренбург»

Богдан Москвичев, 20 лет

20-летний вратарь «Зенита» два последних сезона отыграл в МФЛ — суммарно провел 40 матчей, в 15 из которых не пропустил. Весной Москвичев получил первый опыт во взрослом футболе: отправился в аренду в «Чайку» из Второй лиги и вышел в 13 играх (шесть на ноль). Летом его арендовал уже «Оренбург» из РПЛ.

«Локомотив»

Сергей Пиняев, 19 лет

Нападающий дебютировал в РПЛ всего в 16 лет, в июле 2021-го, почти сразу после перехода в «Крылья Советов» из «Чертаново». С тех пор он стабильно получал практику в премьер-лиге, а сейчас является игроком сборной России и одним из лидеров «Локомотива». К взрослому футболу Пиняев также подготовился через ЮФЛ — последний раз выступал там еще в кампании-2019/20.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Урал»

Илья Ишков, 19 лет

В прошлом сезоне атакующий полузащитник стал одним из самых заметных молодых игроков РПЛ — появился в 27 турах РПЛ, в которых оформил 1+3. При этом еще в кампании-2022/23 Ишков основную игровую практику получал в МФЛ, а в общей сложности провел в лиге 27 игр (10+3).

Илья Ишков (в центре). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игорь Дмитриев, 19 лет

Вингер также стабильно выходил за «Урал» в прошлом сезоне РПЛ (26 матчей и две голевые передачи), а до этого два года регулярно играл за «Ленинградец» во Второй лиге (48 игр, 11+13). Воспитанник «Зенита» за родной клуб на взрослом уровне дебютировать не успел, зато много выступал за него в ЮФЛ: 15 матчей в ЮФЛ-1 (11+4) и 19 — в ЮФЛ-2 (9+6).

«Динамо»

Станислав Бессмертный, 20 лет

Правый защитник в прошлом сезоне дебютировал в РПЛ — отыграл четыре матча и даже отличился голом и ассистом. При этом во Второй лиге за «Динамо-2» он стабильно выступает еще с розыгрыша-2021/22. Перед этим Бессмертный прогрессировал в ЮФЛ и МФЛ.

Иван Зазвонкин, 20 лет

В прошлом сезоне атакующий полузащитник ярко дебютировал за основу «Динамо» — вышел на последние минуты игры Кубка России против «Спартака» и в компенсированное время забил. Перед этим Иван с кампании-2021/22 выступал во Второй лиге, куда дорос через активное выступление в ЮФЛ и МФЛ — на этом уровне отбегал 45 матчей.

Ярослав Гладышев, 21 год

Нападающий последние два года активно получал практику в основе, где дебютировал еще в сентябре 2021-го. Всего у него 67 матчей за взрослое «Динамо», в которых он настрелял 12+9. Ярослав был очень результативен на молодежном уровне: в МФЛ заколотил 7+5 в семи играх, в ЮФЛ-1 — 18+9 в 27.

Константин Тюкавин, 22 года

Нападающий уже превратился в лидера бело-голубых, а в трех последних сезонах проводил минимум 28 матчей в РПЛ. Успешному выступлению за «Динамо» и приглашению в сборную России предшествовала игра в молодежных структурах: у Тюкавина 28 встреч в МФЛ (8+2) и еще четыре — в ЮФЛ-1 (6+3).

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Иван Лепский, 19 лет

Центральный защитник дебютировал за взрослое «Динамо» в прошлом сезоне — провел по матчу в РПЛ и Кубке России. Основную практику Иван получает во Второй лиге за вторую команду бело-голубых. При этом еще в кампании-2022/23 Лепский бился в МФЛ (11 игр), а до этого несколько лет выступал в ЮФЛ.