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Козлов, Тороп, Мелешин и другие. Футболисты РПЛ, прошедшие через МФЛ и ЮФЛ

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Данила Козлов, Владислав Тороп и Павел Мелешин.
Фото «СЭ»
Павел Мелешин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Данила Козлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Иван Комаров (слева) против защитника ЦСКА Мойзеса.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Рожков (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Ишков (в центре).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Молодые игроки есть даже в составах топ-клубов.

С сезона-2022/23, после реформы РФС, Молодежная футбольная лига (МФЛ) стала следующей ступенью развития молодых игроков после ЮФЛ (Юношеская футбольная лига). Новая система приносит результат — за короткое время уже несколько молодых футболистов, прошедших через нее, выступают за клубы премьер-лиги.

ЦСКА

Владислав Тороп, 20 лет

Молодой вратарь постепенно внедряется в основной состав армейцев и вот-вот заменит опытного Игоря Акинфеева. Владислав — один из самых успешных выпускников обновленной системы подготовки молодых футболистов. В сезоне-2022/23 он сыграл последний матч в МФЛ и переместился в основную обойму ЦСКА — на его счету уже 27 игр за первую команду.

Владислав Тороп (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит»

Дмитрий Васильев, 20 лет

Юный полузащитник еще в прошлом сезоне начал получать практику в основе «Зенита»: появился в 16 матчах во всех турнирах, девять из которых прошли в РПЛ. Еще в кампании-2022/23 Дмитрий нередко выходил за команду петербуржцев в МФЛ — провел шесть матчей и забил два гола.

«Спартак»

Даниил Зорин, 20 лет

В сезоне-2022/23 атакующий полузащитник отметился сильным выступлением в МФЛ (5+2 в 10 матчах) и стал нередко приглашаться к занятиям с основой и даже дважды вышел в РПЛ. Всего на его счету шесть игр за взрослых красно-белых, а также успешная аренда в чемпионат Белоруссии — набрал 7+2 в 11 играх за минское «Динамо».

Павел Мелешин, 20 лет

Форвард нередко получал практику в основном «Спартаке» — 25 выходов во всех турнирах и даже четыре забитых мяча. При этом еще в сезоне-2022/23 Мелешин регулярно выходил в МФЛ, где показал серьезную результативность — 9+2 в 14 встречах.

Павел Мелешин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар»

Георгий Арутюнян, 19 лет

Сезон-2022/23 стал настоящим прорывом для молодого защитника: сначала мощный перформанс в МФЛ (19 игр, 1+1 и непоколебимое место в основе), транзит в Первой лиге за «Краснодар-2» (10 матчей) и дебют в РПЛ. В прошлом сезоне он даже забил в Кубке России, а в общем провел 10 встреч за первую команду.

Данила Козлов, 19 лет

Один из самых ярких янгстеров прошлого сезона РПЛ начал его в МФЛ за вторую команду «Зенита», где показал классную результативность — 5+8 в 17 матчах. При этом он практически не привлекался к основе петербуржцев, а шанс во взрослом футболе получил в «Балтике», которая купила его зимой. Спустя полгода Козлов ушел на повышение в «Краснодар» и уже вышел на замену в Суперкубке России.

Данила Козлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Александр Кокшаров, 19 лет

Большую часть сезона-2022/23 молодой нападающий провел в МФЛ (6+1 в 14 играх), но уже по ходу тогда активно поднимался в основу «быков» и даже забил дебютный мяч в РПЛ. Сейчас на его счету 18 игр за взрослый «Краснодар», в которых он оформил 4+1.

«Локомотив»

Вадим Раков, 19 лет

Нападающий дебютировал в РПЛ еще в сезоне-2022/23: отбегал девять матчей и даже отдал одну голевую. При этом основную игровую практику он получает в молодежном турнире: активно выступал в МФЛ весь прошлый розыгрыш и выдал заметную результативность (16+6 в 20 последних играх в турнире).

Алексей Батраков, 19 лет

На финише прошлого чемпионата юный атакующий полузащитник проник в основу железнодорожников и вышел с первых минут в четырех заключительных турах РПЛ. Против «Оренбурга» даже забил дебютный мяч. До этого он регулярно выступал в МФЛ и являлся однозначным лидером — с сезона-2022/23 наколотил 17+25 в 46 встречах.

Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Егор Погостнов, 20 лет

Центральный защитник начал прошлый сезон в основе «Локо» и даже забил в третьем туре ЦСКА. Но дальше юниор выкатился из стартового состава и отправился в удачную аренду в белорусский «Арсенал» — регулярно выходил в основе в высшей лиге и в конце июня вернулся в родной клуб. Егор тоже развивался в МФЛ — в розыгрыше-2022/23 отыграл там 10 встреч, после чего поднялся в главную команду.

«Ростов»

Давид Семенчук, 19 лет

В прошлом сезоне юный защитник трижды появился в РПЛ и все еще временами получал практику в МФЛ. В прошедшем до этого сезоне-2022/23 Давид регулярно выступал в молодежном турнире (26 матчей, 2+1).

Алексей Колтаков, 18 лет

Полузащитник стартовал в РПЛ в 17 лет — в прошлом сезоне пять раз вышел на поле в чемпионате. Основное игровое время он все же получал в МФЛ — 19 матчей и неплохие 2+5. Весну и лето 2024-го Алексей в основном проводит во Второй лиге за «Ростов-2».

Имран Азнауров, 19 лет

В конце сезона-2023/24 резкий правый вингер несколько раз пробовался в основе ростовчан — по три раза вышел в Кубке России и чемпионате. В РПЛ даже отдал ассист в матче 29-го тура с «Балтикой» (2:1) на победный мяч Роналдо. Изначально Азнауров, как и многие другие, ярко проявил себя в МФЛ. Предыдущий сезон начал там, но после 10+2 в 19 играх поднялся в главный состав.

Иван Комаров, 21 год

Это уже полноценный игрок обоймы Валерия Карпина: в прошлом сезоне отбегал 27 матчей во всех турнирах, в которых настрелял 3+2. При этом еще в розыгрыше-2022/23 Иван активно выступал в МФЛ, где в 18 встречах сделал 10+3, после чего подскочил в основу.

Иван Комаров (слева) против защитника ЦСКА Мойзеса.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов»

Павел Попов, 21 год

Воспитанник «Чертаново» в сезоне-2022/23 выступал в МФЛ, а годом ранее еще бился в ЮФЛ. Но первый взрослый опыт Попов получил уже в купивших его «Крыльях» — на финише прошлого сезона четыре раза вышел на замену в РПЛ.

«Рубин»

Илья Рожков, 19 лет

Правый защитник в прошлом сезоне выгрыз место в основе казанцев и закончил его с 21 матчем во всех турнирах (1+2). Удивительно, но еще в сезоне-2022/23 Рожков получал практику исключительно в ЮФЛ U-17 — мощнейший прогресс за два года. Летом «Рубин» никого не искал на его позицию и, вероятно, не сомневается в дальнейшем подъеме Ильи.

Илья Рожков (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат»

Ризван Ташаев, 20 лет

В сезоне-2022/23 вратарь провел единственный матч в РПЛ — вышел на замену из-за удаления основного голкипера Михаила Опарина. До этого вся игровая практика Ризвана проходила только в МФЛ, где он в общей сумме отыграл 26 матчей. Весной Ташаев отправился во Вторую лигу — в аренде за брянское «Динамо» появился в 11 встречах, в двух из которых не пропустил.

Турпал-Али Ибишев, 22 года

В трех последних турах прошлого сезона РПЛ Ибишев выходил на поле — до этого он сверкнул в чемпионате еще в сезоне-2021/22. Время между этими играми Турпал-Али заполнил выступлениями в МФЛ, где являлся безоговорочно основным и даже появлялся с капитанской повязкой.

«Оренбург»

Алексей Барановский, 19 лет

Воспитанник «Зенита» провел прошлый сезон между МФЛ и Второй лигой — в обоих турнирах провел по 11 матчей и в сумме оформил 5+4. Летом Алексей перебрался в «Оренбург» за 420 тысяч евро. В РПЛ парень дебютировал еще в 2023-м — трижды вышел на замену в играх «Зенита».

Данил Капустянский, 19 лет

Молодой полузащитник ворвался в основу «Оренбурга» еще в сезоне-2022/23: вышел в шести матчах РПЛ и даже положил гол «Торпедо». В том же году Данил искрил в МФЛ — стабильно выходил в старте и оформил 1+2 в 21 игре. Правда, дальнейшее развитие слегка затормозилось: игры в низших дивизионах и две неудачные аренды в «Енисей» и «Уфу».

«Нижний Новгород»

Максим Шнапцев, 19 лет

По ходу прошлого сезона воспитанник «Локомотива» успешно отвоевывал время на поле и в общей сложности отбегал в 12 матчах РПЛ. Тогда Шнапцев еще выступал в МФЛ за железнодорожников, причем строго на позиции левого защитника. В «Нижнем Новгороде» Максим поднялся выше по флангу.

«Химки»

Сергей Варатынов, 21 год

Основной центральный защитник «Химок» прошлого сезона (32 матча в Первой лиге) еще недавно выступал за «Строгино» в МФЛ — чередовал с выступлениями за подмосковную команду во Второй лиге. Еще раньше Сергей бился в ЮФЛ за «Локомотив».

Тимур Касимов, 21 год

В прошлом розыгрыше нападающий оформил семь голов в Первой лиге (второй результат в клубе) и помог «Химкам» подняться в РПЛ. В сезоне-2022/23 он еще появлялся в МФЛ за «Локомотив», хотя уже имел опыт игры на взрослом уровне за «Казанку». Теперь Касимова ждет дебют в высшем дивизионе.

«Факел»

Михаил Щетинин, 19 лет

Полузащитник провел восемь матчей за главную команду «Локомотива». Однако в прошлом сезоне почти вся практика Михаила прошла в МФЛ, где он вышел на 24 игры (5+3). Всего у него более полусотни встреч в МФЛ и ЮФЛ. Этим летом молодого хавбека арендовал «Факел».

«Оренбург»

Богдан Москвичев, 20 лет

20-летний вратарь «Зенита» два последних сезона отыграл в МФЛ — суммарно провел 40 матчей, в 15 из которых не пропустил. Весной Москвичев получил первый опыт во взрослом футболе: отправился в аренду в «Чайку» из Второй лиги и вышел в 13 играх (шесть на ноль). Летом его арендовал уже «Оренбург» из РПЛ.

«Локомотив»

Сергей Пиняев, 19 лет

Нападающий дебютировал в РПЛ всего в 16 лет, в июле 2021-го, почти сразу после перехода в «Крылья Советов» из «Чертаново». С тех пор он стабильно получал практику в премьер-лиге, а сейчас является игроком сборной России и одним из лидеров «Локомотива». К взрослому футболу Пиняев также подготовился через ЮФЛ — последний раз выступал там еще в кампании-2019/20.

Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Урал»

Илья Ишков, 19 лет

В прошлом сезоне атакующий полузащитник стал одним из самых заметных молодых игроков РПЛ — появился в 27 турах РПЛ, в которых оформил 1+3. При этом еще в кампании-2022/23 Ишков основную игровую практику получал в МФЛ, а в общей сложности провел в лиге 27 игр (10+3).

Илья Ишков (в центре).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игорь Дмитриев, 19 лет

Вингер также стабильно выходил за «Урал» в прошлом сезоне РПЛ (26 матчей и две голевые передачи), а до этого два года регулярно играл за «Ленинградец» во Второй лиге (48 игр, 11+13). Воспитанник «Зенита» за родной клуб на взрослом уровне дебютировать не успел, зато много выступал за него в ЮФЛ: 15 матчей в ЮФЛ-1 (11+4) и 19 — в ЮФЛ-2 (9+6).

«Динамо»

Станислав Бессмертный, 20 лет

Правый защитник в прошлом сезоне дебютировал в РПЛ — отыграл четыре матча и даже отличился голом и ассистом. При этом во Второй лиге за «Динамо-2» он стабильно выступает еще с розыгрыша-2021/22. Перед этим Бессмертный прогрессировал в ЮФЛ и МФЛ.

Иван Зазвонкин, 20 лет

В прошлом сезоне атакующий полузащитник ярко дебютировал за основу «Динамо» — вышел на последние минуты игры Кубка России против «Спартака» и в компенсированное время забил. Перед этим Иван с кампании-2021/22 выступал во Второй лиге, куда дорос через активное выступление в ЮФЛ и МФЛ — на этом уровне отбегал 45 матчей.

Ярослав Гладышев, 21 год

Нападающий последние два года активно получал практику в основе, где дебютировал еще в сентябре 2021-го. Всего у него 67 матчей за взрослое «Динамо», в которых он настрелял 12+9. Ярослав был очень результативен на молодежном уровне: в МФЛ заколотил 7+5 в семи играх, в ЮФЛ-1 — 18+9 в 27.

Константин Тюкавин, 22 года

Нападающий уже превратился в лидера бело-голубых, а в трех последних сезонах проводил минимум 28 матчей в РПЛ. Успешному выступлению за «Динамо» и приглашению в сборную России предшествовала игра в молодежных структурах: у Тюкавина 28 встреч в МФЛ (8+2) и еще четыре — в ЮФЛ-1 (6+3).

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Иван Лепский, 19 лет

Центральный защитник дебютировал за взрослое «Динамо» в прошлом сезоне — провел по матчу в РПЛ и Кубке России. Основную практику Иван получает во Второй лиге за вторую команду бело-голубых. При этом еще в кампании-2022/23 Лепский бился в МФЛ (11 игр), а до этого несколько лет выступал в ЮФЛ.

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