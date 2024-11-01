Расправили крылья. Команды из Самары и Краснодара стали лучшими на фестивале межрегиональных ЮФЛ

Два титула Самары, второй подряд триумф краснодарцев.

Сочи в конце октября второй год подряд стал точкой сбора всех-всех победителей межрегиональных дивизионов Юношеской футбольной лиги — сюда со всей страны съехались 17 команд, представляющих 12 академий. На протяжении целых 10 дней они определяли сильнейших на полях тренировочного центра РФС в Мацесте.

Получилось интересно, ярко и насыщенно — несколько сотен юных футболистов, четыре десятка матчей, три победителя в каждом возрасте и, пожалуй, ни одного проигравшего. По крайней мере, по ходу общения с непосредственными участниками игр недовольных обнаружить не удалось.

Фестиваль футбола

Формат турнира остался прежним, опробованным в первом розыгрыше год назад — круговой турнир шести (а в ЮФЛ-1 пяти) команд. Каждый с каждым — самая справедливая формула, и надо отметить, что интрига почти во всех возрастах сохранялась до самого конца. Впрочем, для организаторов спортивные результаты и место, занятое каждой из команд, были не так важны.

— Это, прежде всего, фестиваль, возможность увидеть всех победителей межрегиональных ЮФЛ, оценить их уровень в матчах друг против друга, понять, насколько они конкурентоспособны на фоне соперников, — сказала журналистам заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина. — Мы провели тестирование всех ребят, будем ждать результаты, нам важно, как развиваются академии в целом. На данный момент у нас нет обмена командами между федеральными и межрегиональными лигами, но при этом все равно есть сильные школы, не представленные на высшей ступени пирамиды ЮФЛ.

По словам Посирениной, такой формат вызывает интерес и у футболистов, и у тренеров. И в дальнейшем его планируют развивать. Хотя и сейчас в рамках фестиваля межрегиональных ЮФЛ проводится немало мероприятий, помимо собственно игр.

Так, вновь был проведен так понравившийся многим год назад гала-матч, в котором сборная участников турнира под именем «Звезды МЮФЛ» сыграла с командой послов лиги, в которую вошли известные медиафутболисты. Перед игрой Федос, Эд, Поликарп и другие также провели автограф-сессию, вызвавшую нешуточный ажиотаж. Наверное, такой же эффект вызвал бы одновременный приезд в Сочи Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Но на поле команда блогеров, только что фотографировавшихся с поклонниками, играла всерьез, и победила со счетом 5:2.

Что касается серьезных мероприятий, то все без исключения участники прошли тестирование. Для игроков и тренеров был проведен семинар по судейству от Николая Левникова с разбором различных спорных моментов. А присутствовавшие на турнире старшие тренеры юношеских сборных встретились с коллегами из академий.

— Я постарался обозначить существующие проблемы, рассказать, на что стоит обратить внимание при подготовке игроков, — сказал рулевой сборной России U-17 Андрей Аксенов. — Очень надеюсь, что состоявшийся содержательный диалог поможет нашему футболу прогрессировать. Эти соревнования очень полезны с разных точек зрения. С появлением межрегиональных ЮФЛ следить за игроками нам как штабу сборной стало гораздо проще — все команды как на ладони, в любой момент можно найти трансляцию и посмотреть нужный матч.

Фото ЮФЛ

До последних секунд

Самой огненной борьба за титул получилась в младшем возрасте — в ЮФЛ-3 лидер по ходу соревнований менялся трижды, а после трех туров на итоговую победу реально претендовали четыре команды из шести. Сначала вперед вырвалась «Академия футбола Краснодарского края», но в середине турнирной дистанции южане проиграли «Химкам» и уступили тем первое место. Рядом шли «Тюмень» и «Балтика».

Но уже в следующем туре подмосковная команда поделила очки с аутсайдерами из «СКА-Хабаровск», а тюменцы и калининградцы и вовсе проиграли. И перед заключительным игровым днем шансы на титул сохраняли три команды — поэтому два матча с участием претендентов было решено провести параллельно. Проще всего задача была у краснодарцев, которым достаточно было сыграть не хуже конкурентов, а победа над «Тюменью» снимала вообще все вопросы. «Химкам» нужно было обыгрывать «Балтику» и надеяться, что «Академия футбола Краснодарского края» не победит сибиряков. А «Тюмень», в свою очередь, выходила на первое место в случае победы над южанами и проигрыша «Химок».

Чтобы обозначить напряжение борьбы, достаточно сказать, что вероятность всех трех ее исходов долго оставалась высокой. Тюменцы, у которых на турнире был полный порядок в атаке, забили быстрый гол, и в виртуальной таблице воцарилось троевластие. При таком раскладе титул забирали «Химки», но особого преимущества над «Балтикой» по первому тайму у них не было, как и забитых мячей с обеих сторон. А вот «Тюмень», которая помимо грозного нападения отличалась не самой надежной обороной, пропустила гол «в раздевалку».

Сразу после перерыва забили уже «Химки», и заметно повысили свои шансы. Лидерство они удерживали до середины второго тайма, пока краснодарцы на соседнем поле не забили второй мяч, воспользовавшись ошибкой голкипера «Тюмени». Судьба золота висела на волоске до последних секунд. Подмосковная команда забила «Балтике» еще дважды и довела счет до крупного (3:0), но «Академия футбола Краснодарского края» смогла сдержать атаку тюменцев во главе с лучшим снайпером турнира Егором Васьковым (8 голов в 5 матчах) и взяла титул в ЮФЛ-3 второй год подряд.

— В профессиональных клубах есть психологи, хорошо бы иметь их и тренерам, — со смехом отметил после игры возглавляющий южан Виталий Кришталь. — Очень тяжелый матч, много нервных клеток ушло. Но доволен, потому что результат положительный. Это итог тяжелой работы, которая началась не вчера и даже не полгода назад. Мы благодаря вере и трудолюбию достигли цели, хотя не все в нас верили. Это праздник и для игроков, и для нас. Очень классная атмосфера, спасибо организаторам.

Прошедшие турнир без поражений «Химки» остались вторыми, а на третье место после неудач «Тюмени» и «Балтики» поднялись «Крылья Советов».

Фото ФК «Крылья Советов»

Лихая музыка атаки

В ЮФЛ-2 турнир получился самым результативным — за 15 матчей команды наколотили друг другу 67 мячей, почти по четыре с половиной в среднем за матч. При этом победитель здесь определился досрочно.

Одержав четыре победы подряд, золотые медали гарантировали себе «Крылья Советов». На второе место претендовали подольский «Витязь» и «Сахалин», при этом шансы последних казались более предпочтительными, ведь им предстояло играть с идущим внизу «Ленинградцем», а подмосковным ребятам предстоял матч с самарцами. Но на деле все вышло не так, как представлялось.

«Крылья Советов» на последний матч вышли не оптимальным составом и быстро пропустили от заряженных на победу соперников два мяча. Оба на счету Роланда Шивеоби. Этот форвард успел по ходу сезона не только забить 40 голов в ЮФЛ-2 Центр, но и помочь выиграть титул команде «Витязя» годом старше.

— Меня хотели на этот турнир забрать в состав 2007 года рождения, — отметил Шивеоби. — Но я сам сказал, что хочу остаться со своими парнями, с которыми мы весь сезон старались. А еще мне впервые доверили капитанскую повязку. Попытались игрой доказать, что хотя самарцы и взяли титул, но мы их все равно сильнее. Получилось, пускай моментами и была борьба за гранью фола.

На самом деле, игра получилась жесткой, у обеих команд эмоции порой перехлестывали через край, и в итоге дело несколько раз едва не закончилось потасовкой, а «Крылья» завершали матч вдевятером. Но ни победа со счетом 4:1, ни тот факт, что «Витязь» завершил турнир без поражений уже не могли помочь признанному лучшим игроком турнира Шивеоби и его партнерам забраться выше второго места. Сказались потери очков на старте.

В двух других матчах последнего тура команды забили 20 голов — фантастика, да и только. При этом уже гарантировавший себе третье место «Сахалин» во встрече с не знавшим до этого побед «Ленинградцем» вел со счетом 3:1, а к финальному свистку «устроился» на 3:9. А ставропольское «Динамо-СУОР» разгромило сверстников из «Тюмени» — 7:1, при этом оформивший покер Руслан Бохов с восемью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Фото ФК «Крылья Советов»

Без стопроцентных

Кстати, в итоге стопроцентный показатель по набранным очкам к финишу не удалось сохранить никому. Потому что и досрочные победители ЮФЛ-1 из «Крыльев Советов» последний матч в Сочи проиграли.

При этом волжане умудрились с разгромным счетом 0:3 уступить новосибирской «Сибири», до этого в трех матчах набравшей только одно очко. Но в последний игровой день команда Томаша Выходила была заметно более мотивированной, да и удача была на ее стороне. Сибиряки благодаря победе ушли с последней строчки в таблице, а их полузащитник Амир Ализаде, забивший один из голов, с тремя мячами стал лучшим снайпером турнира.

В другом матче последнего игрового дня борьба была равной на протяжении почти всех 80 минут, но уже в компенсированное время «Ленинградец» дважды забил «Сочи», оформил победу со счетом 3:0 и добыл серебро в заочном споре с уже завершившим выступления «Витязем».

— Считаю, что два золота и бронза «Крыльев Советов» — потрясающий успех, — отметил глава Нижегородской областной федерации футбола и МФС «Приволжье» Владимир Афанасьев. — Возможно, сами ребята такого не ожидали, но проявили себя с лучшей стороны. По сравнению с прошлым годом, считаю, уровень межрегиональных ЮФЛ заметно вырос. Турнир в Сочи замечательно организован, для молодых футболистов из регионов это отличная школа. Все коллеги, с которыми довелось здесь поговорить, это отмечают. Играющие здесь ребята — будущее нашего футбола, многие из них скоро уже подпишут первые профессиональные контракты. Уверен, кого-то мы увидим и в сборной России, и будем гордиться, что оказались причастны к процессу их становления.

Об интересной борьбе и высокой конкуренции говорит и тот факт, что никто из команд, выступавших год назад в ранге победителей межрегиональных ЮФЛ-2 и ЮФЛ-3, не смог добраться до Сочи, перейдя в более старший возраст. Это значит, что хороших молодых футболистов на местах у нас гораздо больше, чем думают скептики. Еще раз убедиться в этом мы сможем на следующий год. До встречи, Сочи!