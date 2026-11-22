Два золота за шесть дней. «Зенит» стал первым по сумме титулов в ЮФЛ и МФЛ

Петербуржцы обошли всех по числу трофеев как в юношеских лигах, так и с учетом молодежной.

14 ноября «Зенит» 2011 года рождения встречался с «Рубином» в перенесенном матче 28-го тура младшей Юношеской футбольной лиги. Команде Николая Красавина и Романа Сабецкого требовалась победа, чтобы досрочно завоевать золото, — и она без проблем справилась с задачей.

До перерыва забил Максим Лебедев, а во втором тайме Григорий Безруков и Владислав Лисов установили окончательный счет 3:0. «Зенит» гарантировал трофей, причем для петербургского клуба это было второе золото за шесть дней.

Первое, добытое командой Дмитрия Давыдова и Вадима Класса, вывело петербуржцев вперед по числу титулов в федеральной Юношеской футбольной лиге, второе — еще и по сумме побед в ЮФЛ и Молодежной футбольной лиге (МФЛ). У «Зенита» девять таких чемпионств, у ближайшего преследователя ЦСКА — восемь.

Чемпионские титулы в федеральных ЮФЛ и МФЛ

Клуб ЮФЛ МФЛ Всего «Зенит» 7 2 9 ЦСКА 3 5 8 «Краснодар» 5 2 7 «Динамо» 2 4 6

Учитываются три возрастных турнира федеральной ЮФЛ с сезона-2019/20 и высший уровень молодежного первенства с 2008 года.

Защита младших, рекорд старших

«Зенит"-2009 в минувшем сезоне тоже досрочно победил в ЮФЛ U17, но его триумф необходимо подсветить особо, ведь сине-бело-голубые установили рекорд лиги по числу матчей без поражений.

Хотя начинался сезон кошмарно. В первых пяти турах команда Дмитрия Давыдова и Вадима Класса проиграла трижды — «Динамо» (2:3), «Ростову» (3:5) и «Краснодару» (1:3). После поражения от черно-зеленых «Зенит» оказался на непривычном для себя 11-м месте. Кто бы тогда мог подумать, что сине-бело-голубые больше никому не проиграют до конца года.

Но «Зенит» расцвел. Сил команде прибавила сумасшедшая победа в Москве в 7-м туре — над «Спартаком» со счетом 7:0. И это было только начало: в итоге сине-бело-голубые досрочно завоевали титул в матче с «Мастер-Сатурном» (7:1), а позже довели беспроигрышную серию до числа 25. Прежний рекорд ЮФЛ принадлежал футболистам другой петербургской академии — «Алмаз-Антей» годом ранее не знал поражений 22 матча подряд.

В ЮФЛ U15 «Зенит» выиграл второй год подряд. В 2025-м золото взяли футболисты 2010 года рождения, теперь — ребята на год младше. Интересно, что обе команды-триумфаторы забили в этом сезоне одинаковое число мячей — 108. В их лигах больше никто не смог добраться до трехзначной голевой отметки.

«Зенит"-2011 тоже не остался без рекорда. Он не командный, а индивидуальный: капитан Илья Храбрый выполнил 32 голевые передачи за сезон. Причем полузащитник превзошел достижение другого представителя петербургской академии Вадима Шилова, который в 2024 году сделал 26 результативных пасов. Другой футболист сине-бело-голубых Владислав Лисов забил 36 мячей и вошел в топ-5 лучших бомбардиров за сезон в истории.

«Зенит» — победитель Юношеской футбольной лиги U17. Фото Мурад Багандов, ФК «Зенит»

Минимум по два титула в каждой лиге

Первые два чемпионства «Зенит» взял в один сезон. Весной 2021-го обе его команды завоевали золото, причем каждая — по своему сценарию. ЮФЛ-3 тогда еще не существовало. Старшая обеспечила себе победу только в последнем туре, выиграв у московской ФШМ (2:0). Младшая катком пронеслась по ЮФЛ-2: 25 побед и 118 голов в 26 турах!

Спустя два года петербуржцы снова победили в старшей лиге. Тогда в концовке сезона они к исходу получаса уступали ЦСКА 0:2, но в последние 15 минут забили трижды и победили. Спустя неделю сине-бело-голубые разгромили «Динамо» (7:0) и досрочно стали чемпионами.

Еще через полтора года, в сезоне-2024, два турнира из трех выиграл «Краснодар», а петербуржцы стали первыми в ЮФЛ-2. Тогда «Зенит» установил суперрекорд, забив 160 мячей за сезон. Именно в том сезоне о себе впервые громко заявил Шилов, ставший как лучшим бомбардиром (42 мяча), так и лучшим ассистентом (26 голевых передач).

2025-й оказался прорывным годом для сине-бело-голубых. «Зенит» впервые выиграл ЮФЛ-3, а еще во второй раз стал победителем Молодежной лиги. Чемпионство молодежка оформила в матче с «Рубином» — победила в Казани 3:2. До этого петербуржцы три года подряд финишировали вторыми, уступая золото «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА.

Тогда же «Зенит» стал вторым клубом после «Краснодара», который хотя бы раз выиграл и Молодежную лигу, и каждый из трех федеральных турниров ЮФЛ. В том сезоне все четыре команды «Зенита» поднялись на пьедестал. К двум золотым медалям добавились две бронзовые в старших возрастах ЮФЛ.

На этот раз в спор вмешался ЦСКА. 30 октября армейцы взяли свой пятый титул в Молодежной лиге, а 7 ноября добавили золото ЮФЛ U16. В общем зачете у них стало восемь чемпионств — на тот момент больше, чем у «Зенита» и «Краснодара» (по семь). На следующий день победа команды 2009 года рождения вывела петербуржцев вперед в ЮФЛ и довела число чемпионств в двух лигах до восьми, как у ЦСКА. Победа младших над «Рубином» принесла невскому клубу девятое золото — с учетом МФЛ.

Все чемпионы федеральных Юношеских футбольных лиг

2019/20 «Чертаново» — — 2020/21 «Зенит» «Зенит» — 2021/22 «Краснодар» «Локомотив» — 2022/23 «Зенит» ЦСКА «Динамо» 2023 ЦСКА «Краснодар» «Краснодар» 2024 «Краснодар» «Зенит» «Краснодар» 2025 «Алмаз-Антей» «Динамо» «Зенит» 2026 «Зенит» ЦСКА «Зенит»

Прочерк означает, что в этом сезоне турнир еще не проводился. С 2023 года Юношеская футбольная лига перешла на систему «весна — осень».