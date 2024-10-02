Москвичев, Окишор и другие. Дебютанты РПЛ сезона-2024/25, прошедшие через МФЛ и ЮФЛ

В РПЛ заблистало большое количество молодежи.

ЮФЛ (Юношеская футбольная лига) и МФЛ (Молодежная футбольная лига) — важные ступени развития молодых футболистов на пути к РПЛ. Несколько звезд чемпионата России созрели в турнирах среди янгстеров, после чего заблистали на взрослом уровне. В сезоне-2024/25 в лиге уже дебютировали несколько игроков, прошедших через эти этажи российского футбола.

Богдан Москвичев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Богдан Москвичев («Оренбург», 20 лет)

Воспитанник «Зенита» неожиданно ворвался в основу «Оренбурга» — начал сезон запасным вратарем, но после травмы Николая Сысуева забетонировал место в воротах и стал ярким открытием. 20-летний голкипер отразил три пенальти в РПЛ, хотя до этого в карьере взял лишь один 11-метровый — это было в МФЛ за «Зенит». Богдан еще в прошлом сезоне в основном рубился в Молодежной лиге, куда пришел через годы в ЮФЛ.

Арсений Дмитриев. Фото ФК «Акрон»

Арсений Дмитриев («Акрон», 17 лет)

Молодой вингер зрел в сшитой с «Акроном» академии Коноплева, где мощно спрогрессировал в прошлом сезоне — начал в ЮФЛ, с небольшой остановкой проскочил МФЛ и десантировался во второй лиге в «Акроне-2». В текущей кампании юноша часто выходит за взрослую команду тольяттинцев: в РПЛ дебютировал уже в первом туре, а также появился в трех из четырех матчей FONBET Кубка России — даже забил «Факелу» (2:1).

Виктор Окишор («Динамо», 17 лет)

Юный плеймейкер стал одним из нескольких птенцов, сыгравших в этом сезоне за «Динамо». Окишор еще в прошлом году миксовал игры в МФЛ и втором дивизионе за «Динамо-2», а в этом дважды вышел на замену в матчах РПЛ. Лучшей игрой Виктора за взрослый состав бело-голубых стала встреча с «Крыльями Советов» (5:1) в Кубке России — полузащитник оформил дубль и отметился голевой передачей.

Андрей Ивлев. Фото ФК «Факел»

Андрей Ивлев («Факел», 17 лет)

Молодой полузащитник выгрыз место в ротации воронежцев, а в двух последних турах РПЛ выходил с первых минут — парень дебютировал в лиге 11 августа. При этом последнюю игру в МФЛ Андрей отбегал еще 21 июня — за несколько недель до старта взрослого чемпионата России. А не так давно Ивлев выступал в ЮФЛ в составе «Спартака», куда перешел из «Динамо».

Дмитрий Пестряков (справа). Фото ФК «Акрон»

Дмитрий Пестряков («Акрон», 17 лет)

Еще один выпускник объединенных в 2022 году академий «Акрона» и Юрия Коноплева. Фрешмен полностью отбегал игру восьмого тура с «Химками» (3:0), в которой и дебютировал в чемпионате России. В прошлом сезоне Пестряков выступал во второй лиге за «Акрон-2», а перед этим закалился в ЮФЛ-2.

Денис Боков (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Денис Боков («Динамо», 18 лет)

Форвард вышел на замену в шестом туре с «Краснодаром», дебютировав в РПЛ. Также он поучаствовал в разгроме «Крыльев» в Кубке, забив первый мяч бело-голубых (5:1). Денис еще в прошлом розыгрыше периодически играл в МФЛ, но большую часть практики получал в «Динамо-2» — во второй лиге он продолжает выступать и в текущей кампании. А в сезоне-2021/22 Боков наколотил 20 мячей в ЮФЛ-2.

Егор Назаренко (слева). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Егор Назаренко («Динамо», 19 лет)

Атакующий полузащитник еще в прошлом сезоне пару раз попал в заявку на матчи «Динамо» в РПЛ, а дебют состоялся 27 июля — Егор выпорхнул во втором тайме матча с «Локомотивом» (2:1). В основном янгстер практикуется во второй лиге, но еще пару лет назад активно рубился в МФЛ и ЮФЛ — в кампании-2021/22 разорвал ЮФЛ-2 15 ассистами в 21 игре.

Герман Игнатов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Герман Игнатов («Ростов», 19 лет)

В прошлом сезоне воспитанник «Ростова» большую часть практики собрал в МФЛ, хотя играл за «Ростов-2» во второй лиге и даже попадал в заявку на матчи РПЛ. Дебют состоялся в пятом туре текущего сезона, после защитник появился еще в трех играх чемпионата, а также прописался в стартовом составе кубковой версии «Ростова». Несмотря на позицию, парень выделялся неплохой результативностью — забил шесть голов в сезоне-2021/22 в ЮФЛ-1 и еще три в следующем году в МФЛ.

Антон Мухин. Фото ФК «Пари НН»

Антон Мухин («Пари НН», 19 лет)

Воспитанник московского «Строгино» появился в заявке нижегородцев в РПЛ еще в прошлом сезоне, но впервые сыграл в чемпионате в первом туре нынешнего. Опорник трижды выходил в основе и забронировал место в ротации. При этом еще в марте Антон дважды выскочил в МФЛ, где суммарно отыграл 30 матчей. Ранее Мухин рубился в ЮФЛ за «Строгино».

Сергей Грибов. Фото ФК «Акрон»

Сергей Грибов («Акрон», 19 лет)

Молодой форвард дебютировал в РПЛ в стартовом туре этого сезона в матче с «Локомотивом» (2:3), а в Кубке России даже вонзил первый мяч за взрослый «Акрон» — досталось «Факелу» (2:0). Еще в прошлом сезоне Грибов разматывал в МФЛ за «Рубин» (пять голов в шести матчах) и появлялся в составе казанцев во второй лиге. В Тольятти он высадился в феврале.

Антон Шамонин. Фото ФК «Ростов»

Антон Шамонин («Ростов», 19 лет)

В восьмом туре РПЛ юноша получил несколько минут в дерби с «Краснодаром», которые стали его первыми в чемпионате России — в следующих двух матчах он попал в заявку, но на поле не выходил. Антон демонстрировал топовую результативность в молодежных турнирах: в сезоне-2023/24 настрелял семь голов в 15 матчах МФЛ, а в предшествующей кампании заколотил 19 голов в ЮФЛ-1 — тогда он выступал за «Мастер Сатурн».

Леон Зайдензаль (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Леон Зайдензаль («Динамо», 20 лет)

Центрбек уже пару сезонов стабильно рубится на взрослом уровне, однако до этого розыгрыша получал практику только во второй лиге. Во втором туре капитан «Динамо-2» наконец дебютировал в РПЛ, выйдя на замену в конце матча. В МФЛ Леон в последний раз заехал 14 апреля 2023-го — до этого несколько лет кропотливо поднимался из ЮФЛ-2.

Даниил Шанталий. Фото ФК «Ростов»

Даниил Шанталий («Ростов», 20 лет)

Полузащитник впервые приземлился на скамейку запасных «Ростова» в РПЛ еще в сезоне-2022/23, но впервые выпорхнул на поле в дерби с «Краснодаром» 14 сентября — получил несколько мгновений в конце встречи. Даниил находится в обойме Валерия Карпина, хотя и редко играет. В первой половине сезона-2023/24 он ярко сыграл в МФЛ — набрал 5+7 в 17 встречах.