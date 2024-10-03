Сомнения прочь. Батраков проделал путь от ЮФЛ до лидера РПЛ

Доминировал среди юношей и продолжил это делать уже в премьер-лиге.

Главный герой начального отрезка сезона в РПЛ — полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. 19-летний игрок ворвался в число лучших в лиге и продолжает в каждом матче доказывать, что он пришел всерьез и надолго.

Давно молодые футболисты его возраста не дебютировали на высшем уровне настолько уверенно. А ведь у многих специалистов по детско-юношескому футболу были большие сомнения, что Батраков сможет заиграть среди взрослых. Но полузащитник, прошедший хорошую школу в Юношеской футбольной лиге, не обращает на это внимания.

Ракета из «Локо»

Взлет Батракова из резерва «Локомотива» к вершинам РПЛ действительно вышел ярким и стремительным. В декабре прошлого года тогда еще 18-летний полузащитник продлил контракт с родным клубом до конца 2027 года. Затем Михаил Галактионов взял его на сборы с основным составом в ОАЭ, где хавбек играл, забивал и убедил тренеров, что готов к выходу на новый уровень.

Начав сезон-2024 в МФЛ, Батраков уже после двух туров, успев забить «Строгино», фактически перешел в основу. За молодежку он в итоге в текущем первенстве провел только 4 матча, отличившись дважды. 31 марта Алексей дебютировал за главную команду «Локомотива», выйдя на замену в игре с «Краснодаром», а всего через несколько дней провел все 90 минут в кубковом матче против «Урала». К концовке чемпионата молодой полузащитник уже закрепился в стартовом составе, выходя с первых минут в последних четырех турах, а 12 мая забил и первый гол во взрослой карьере, открывшись под передачу Максима Глушенкова и поразив ворота «Оренбурга».

Но все это было только прелюдией к новому сезону. С самого начала которого Батраков начал разрывать лигу. Он забил в первом же туре «Акрону» и не сбавляет хода до сих пор — в 10 матчах на его счету 7 голов и 6 результативных передач, он возглавляет список бомбардиров РПЛ и лидирует по системе «гол+пас». Ничего удивительного, что, по данным популярного портала Transfermarkt, стоимость Батракова за последние месяцы взлетела сразу в семь раз — с 700 тысяч евро до 5 миллионов. Просто шикарно для футболиста, который меньше года назад мечтал просто закрепиться в обойме.

— Знаю Лешу с семи лет, когда он пришел в школу «Локомотива», — рассказал недавно «СЭ» бывший глава академии железнодорожников Владимир Кузьмичев. — Да, всегда был самым маленьким (сейчас рост Батракова — 168 см. — Прим. «СЭ».), в какие-то годы вообще был на две головы ниже всех сверстников, но никогда его место в составе не вызывало сомнений. Правда, многие специалисты действительно говорили: да, на детском уровне парень еще тянет, но в РПЛ с такими физическими данными делать нечего. Но я всегда знал, что Батраков будет на ведущих ролях в премьер-лиге. Здесь и техника, и светлая голова, и характер. Леша был самым маленьким с огромным отрывом, но при этом всегда с капитанской повязкой. О чем-то это говорит, верно? И всех скептиков он в итоге посрамил.

Алексей Батраков (в центре). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Движение вверх

Впрочем, те, кто пристально следит за молодежным футболом, слышали про Батракова уже давно. Так, в 2022-м он в составе «Локо» выиграл ЮФЛ-2, а в прошлом году не просто стал чемпионом МФЛ, но еще и оказался лучшим по системе «гол+пас» и был признан MVP турнира.

Уроженец подмосковного города Орехово-Зуево заболел футболом с ранних лет и уже в шестилетнем возрасте попал на просмотр в школу «Локомотива». И с тех пор прошел через команды всех возрастов, пока наконец-то не добрался до основы. При этом многие вспоминают, как много для карьеры Алексея сделали родители, верившие в талант сына. Какое-то время он ездил на тренировки прямо из родного Орехова-Зуева — а это не меньше двух часов в один конец.

Но зато команда из игроков 2005 года рождения у «Локомотива» подобралась очень сильная. Батраков и тоже уже играющий за основу москвичей Вадим Раков, плюс выступающий в РПЛ за «Факел» Михаил Щетинин и ушедший в «Пари НН» Евгений Лукиных — еще в 2019-м этот состав пошумел на международном турнире UTLC Cup в Москве. Тот розыгрыш собрал невероятно представительный состав — «Интер», «Барселона», «Лион», «Боруссия». В этой компании железнодорожники стали вторыми, в финале на глазах легенды клуба Юрия Семина только по пенальти уступив сверстникам из «Барсы». И как вспоминают очевидцы, 14-летний Батраков отлично смотрелся на фоне воспитанников ведущих европейских академий. По воспоминаниям очевидцев, Алексей некоторым оппонентам был едва ли не по пояс, но при этом на поле раз за разом «раздевал» более атлетичных соперников.

Спустя два года эти ребята добрались до ЮФЛ-2 и выиграли федеральный дивизион. Тогда на финише «Локомотив» одержал семь побед подряд и стал обладателем титула досрочно. «Очень запомнился чемпионский матч с ЦСКА. Пришло много болельщиков, и когда я вышел на поле, даже занервничал, руки-ноги задрожали. Хотя это проходит через несколько касаний мяча. А вот как только прозвучал финальный свисток, эмоции были просто непередаваемые», — рассказывал Батраков.

В том сезоне у «Локо» зажигала связка Батраков — Раков. Последний настрелял 36 голов в 23 матчах, причем многие из них — с пасов Батракова, который с 16 результативными передачами стал лучшим ассистентом сезона. Да еще и сам отличился 11 раз. К тому моменту Алексей уже был твердым игроком молодежного состава железнодорожников — туда его подняли, минуя ЮФЛ-1. Такой переход, по словам футболиста, дался тяжело, разница в возрасте и физическом развитии чувствовалась уже на сборах. Но как только он вышел на поле, неуверенность улетучилась. Адаптация прошла быстро — в первом сезоне за 25 матчей Алексей забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач.

А во втором, прошедшем в 2023-м в укороченном формате, «Локомотив» взял титул, проведя почти идеальный сезон. Команда одержала 17 побед в 19 матчах и гарантировала себе первое место за тур до конца. Батраков сыграл в 17 встречах — на его счету 9 голов (третий результат в команде после Дмитрия Радиковского и Ракова) и 12 передач. По этому показателю ему не было равных, а по системе «гол+пас» он поделил первое место со спартаковцем Артемом Быковским. Неудивительно, что Алексея признали лучшим игроком сезона.

И уже летом 2023 года хавбека стали подтягивать к основе. Он провел по 45 минут в контрольных матчах с омским «Иртышом» и астраханским «Волгарем», во втором случае отметившись голом.

Алексей Батраков (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клубный патриотизм

Ничего удивительного, что игра Батракова, детским кумиром которого, кстати, был Андрес Иньеста, привлекла внимание штаба сборной России. И в сентябре он впервые в карьере отправился в расположение национальной команды, познакомившись с Валерием Карпиным. Дебютировать пока не удалось — в игре с Вьетнамом Алексей остался на скамейке запасных, а встречу с Таиландом отменили из-за тайфуна. Но нет сомнений, что Батраков сыграет за главную команду страны уже совсем скоро.

Любопытно, что при этом у него в послужном списке только один матч за молодежную сборную России. Иван Шабаров, ранее вызывавший хавбека еще в команду U-19, осенью 2023-го пригласил Батракова на встречи с Узбекистаном. И первый же матч Алексея получился очень ярким. Он вышел на поле под 10-м номером и поучаствовал в двух из трех голов, забитых российской молодежкой. После его удара на 9-й минуте Кирилл Глебов добил мяч в ворота, открыв счет, а в концовке Батраков отдал голевой пас на Илью Ишкова.

Как часто бывает, едва молодой полузащитник начал блистать, тут же начали возникать слухи, отправляющие его то в «Зенит», куда ушел его недавний партнер Глушенков, то в европейские клубы. Сам игрок, впрочем, покидать железнодорожников не торопится.

— Реагирую на внимание журналистов спокойно, очень много всего пишут, нужно немного успокоиться, — сказал Батраков после победного дерби со «Спартаком». — Сыграл я не первый и не последний матч. Близкие за меня очень радуются. Это наша общая заслуга, они возили меня на тренировки, уставали, проходили через это. Никак на разговоры о «Зените» не реагирую. Что-то присылают из СМИ, но журналисты пускают слухи. Я сконцентрирован на работе в «Локомотиве», показывать результат от матча к матчу.

При этом заполучить перспективного игрока действительно могут попытаться многие. Ведь даже по новому контракту, заключенному в прошлом году, у него скромные условия, поскольку подписывал Алексей его еще будучи резервистом. И даже обязательные отступные не зафиксированы, хотя в прессе и фигурировала сумма в 20 миллионов евро.

— Это не отступные, а штраф за досрочный разрыв соглашения, — уточняет Кузьмичев. — Какая разница? Она хотя бы в том, что при разрыве футболисту угрожает дисквалификация. Но не только поэтому я бы сейчас не говорил о возможности ухода. Для Батракова название «Локомотив» — не пустой звук. У него особенное отношение к клубу, он ему благодарен за воспитание и не собирается покидать. У того же Арсена Захаряна другая история — он родился в Самаре, воспитывался в академии Коноплева, потом перебрался в «Динамо». А Батраков с самых первых шагов в «Локомотиве». Поэтому уверен, что как минимум ближайшие два года он проведет в составе нынешней команды. О каких-то европейских клубах Леша пока всерьез не думает, а о других российских — тем более. Сейчас главная задача — проявлять себя, стабильно развиваться, приносить пользу «Локомотиву». А через пару лет увидим, в каком Леша будет статусе, каким будет интерес из Европы.