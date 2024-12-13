Заместитель генсекретаря РФС Посиренина рассказала о предпосылках появления ЮФЛ

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина рассказала о том, почему было принято решение о создании Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«В 2019 году был сформирован один дивизион с 12 академий. Начинали с одного возраста. Есть федеральные ЮФЛ (в трех возрастах), есть молодежная футбольная лига (20 команд), есть межрегиональные ЮФЛ. Понимали, что есть дефицит на конкурентные матчи. До этого лучшие академии играли в своих региональных федерациях, а дальше были финальные первенства. Там команды сильные встречались лишь раз в течение сезона. У нас было много всяких проектов, направленных на социальное развитие ребят. Мы и убирали мусор, сажали деревья. Мы стараемся поддерживать и в этом плане развитие», — приводит слова Посирениной «РБ Спорт».

ЮФЛ была создана в 2019 году. На данный момент в ней участвуют 14 ведущих академий.