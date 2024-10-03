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Сегодня, 17:40

Юношескую футбольную лигу реформируют

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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По информации «СЭ», на будущем исполкоме РФС планируется принять ряд решений направленных на реформирование юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). В соревнованиях федерального масштаба произойдет сокращение команд до 16, а на региональном уровне планируется упразднение лиги ЮФЛ-1.

Также в рамках реформ рассматривался вопрос об упразднении лиги ЮФЛ-3, но от этой идеи решили отказаться.

Изменения затронут и молодежную лигу (МФЛ). Ожидается, что лига будет поделена на две группы по 16 команд в каждой.

Футбол
ЮФЛ
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