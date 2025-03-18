Юношеская сборная U-18 дважды сыграет с Узбекистаном

Команда, составленная из футболистов 2007 года рождения, отправилась в Ташкент. В столице Узбекистана сборная проведет два товарищеских матча со сверстниками из этой страны. Встречи состоятся 21 и 24 марта и начнутся в 13.00 по московскому времени.

Для участия в сборе вызваны 20 игроков:

Вратари

Яхъя Магомедов («Ахмат» Грозный), Егор Плотников («Динамо» Москва).

Защитники

Артём Кузьменко, Кирилл Житлов, Артем Хмарин (все — «Краснодар»), Кирилл Данилов, Семен Николаев (оба — ЦСКА Москва), Александр Лубнин («Динамо» Москва), Артём Сёмин («Локомотив» Москва), Максим Радченко («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники

Александр Бекетов, Егор Гуренко (оба — «Краснодар»), Виталий Бондарев («Урал» Екатеринбург), Артем Пономарчук (ЦСКА Москва).

Нападающие

Арсений Дмитриев («Акрон» Тольятти), Артем Сериков (ЦСКА Москва), Александр Помалюк («Чертаново» Москва), Матвей Тороп («Чайка» Песчанокопское), Казбек Мукаилов («Краснодар»), Вадим Рассадин («Ростов» Ростов-на-Дону).