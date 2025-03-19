Юношеская сборная U-17 проведет два выездных матча с Оманом
Во время учебно-тренировочного сбора юноши 2008 года рождения дважды сыграют со сверстниками из Омана. Игры запланированы на 19 и 21 марта, начало — в 21.00 по московскому времени.
Команда под руководством Станислава Коротаева будет базироваться в городе Мусанна до 23 марта.
Для участия в УТС тренерский штаб вызвал 19 футболистов:
Вратари
Максим Зайцев («Зенит» Санкт-Петербург), Руслан Пичиенко («Спартак» Москва).
Защитники
Рафаэль Гафьятулин («Локомотив» Москва), Максим Мамашев («Акрон» Тольятти), Владислав Кудрявцев («Динамо» Москва), Степан Садчиков («Краснодар»), Саркис Тверитнев («Ростов» Ростов-на-Дону), Тимофей Хотулев («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитники
Эльдар Гусейнов («Краснодар»), Илья Еремеев («Локомотив» Москва), Даниил Кондаков, Богдан Левандовский, Вадим Шилов (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Макар Высоченко, Никита Кочанов, Захар Чушкин (все — «Спартак» Москва), Имран Фиров (ЦСКА Москва).
Нападающие
Илья Всяких («Оренбург»), Даниил Киселев («Зенит» Санкт-Петербург).