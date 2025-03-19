Юношеская сборная U-17 проведет два выездных матча с Оманом

Во время учебно-тренировочного сбора юноши 2008 года рождения дважды сыграют со сверстниками из Омана. Игры запланированы на 19 и 21 марта, начало — в 21.00 по московскому времени.

Команда под руководством Станислава Коротаева будет базироваться в городе Мусанна до 23 марта.

Для участия в УТС тренерский штаб вызвал 19 футболистов:

Вратари

Максим Зайцев («Зенит» Санкт-Петербург), Руслан Пичиенко («Спартак» Москва).

Защитники

Рафаэль Гафьятулин («Локомотив» Москва), Максим Мамашев («Акрон» Тольятти), Владислав Кудрявцев («Динамо» Москва), Степан Садчиков («Краснодар»), Саркис Тверитнев («Ростов» Ростов-на-Дону), Тимофей Хотулев («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники

Эльдар Гусейнов («Краснодар»), Илья Еремеев («Локомотив» Москва), Даниил Кондаков, Богдан Левандовский, Вадим Шилов (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Макар Высоченко, Никита Кочанов, Захар Чушкин (все — «Спартак» Москва), Имран Фиров (ЦСКА Москва).

Нападающие

Илья Всяких («Оренбург»), Даниил Киселев («Зенит» Санкт-Петербург).