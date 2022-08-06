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Сегодня, 15:14

ЮФЛ-2, результаты 3-го тура: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи

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6 августа пройдут матчи 3-го тура ЮФЛ-2 среди футболистов до 18 лет.

Россия. ЮФЛ-2. 3-й тур
06 авг, 10:00. Арена Чертаново (Москва)
Чертаново U18
1:1
ФШМ U18
Голы
Ваганов, 4 (0:1), Бобер, 20 (1:1)
Россия. ЮФЛ-2. 3-й тур
06 авг, 11:00. Труд (Ростов-на-Дону)
Ростов U18
4:1
УОР №5 U18
Голы
, 9 (1:0), , 13 (1:1), , 14 (2:1), , 20 (3:1), , 75 (4:1)
Россия. ЮФЛ-2. 3-й тур
06 авг, 11:00. СК Рублево (Москва)
Строгино U18
4:1
СШОР Зенит U18
Россия. ЮФЛ-2. 3-й тур
06 авг, 13:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Спартак U18
3:0
Рубин U18
Россия. ЮФЛ-2. 3-й тур
06 авг, 13:00. Октябрь (Запасное поле) (Москва)
ЦСКА U18
5:1
Динамо U18
Россия. ЮФЛ-2. 3-й тур
06 авг, 14:00. Газпром Академия (Санкт-Петербург)
Зенит U18
Краснодар U18
Россия. ЮФЛ-2. 3-й тур
06 авг, 20:00. Сапсан Арена (Москва)
Локомотив U18
Академия им. Коноплева U18

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Перерыв

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
Футбол
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0
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