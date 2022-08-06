ЮФЛ-1, расписание матчей 3-го тура: ЦСКА — «Динамо», «Локо» — «Акрон» и другие игры

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6 и 7 августа пройдут матчи 3-го тура ЮФЛ-1 среди футболистов до 19 лет.