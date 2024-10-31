Футбол
ЮФЛ
Новости
Статьи МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

Сегодня, 19:00

Арсений Осадчий: «Интересно играть с командами, которых мы обычно не видим»

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Признанный лучшим вратарем турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-1 Арсений Осадчий из «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от победы самарской команды и назвал самого неудобного для себя соперника.

— Поражение в последнем туре от «Сибири» немного смазало общее впечатление от общего успеха, но главное все-таки, то мы стали первыми и в ЮФЛ-1 Приволжье, и здесь, — сказал Осадчий. — Эта неудача забудется, а результат турнира останется. Собственную игру оценю хорошо, все-таки признали лучшим в амплуа. Но есть моменты, которые хотелось бы улучшить к следующему сезону. Что касается игры в обороне, считаю, что мы выглядели неплохо, особенно в ситуациях без мяча. А вот выходы из защиты, конструктивная игра не очень получались. Будем работать над этим.

— Кто из соперников оказался самым неприятным для вас, как для вратаря?

— Конечно, «Ленинградец». Много ударов по воротам, много моментов — хорошо, что не дали забить. Тогда как «Витязь», например, почти не атаковал, но один гол провел. Вообще, очень интересно сыграть здесь с командами, которых мы обычно не видим. Турнир отличный — организация, поля, отель, все на высшем уровне.

Напомним, что «Крылья Советов» стали лучшими на соревнованиях в Сочи за тур до финиша.

Читайте также
Медведев проиграл Попырину на «мастерсе» в Париже
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Красно-белые будут бороться за Пиняева. Что происходит в «Спартаке»
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Цыганков: «Не смогли пройти весь турнир на одном дыхании»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости