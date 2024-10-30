Владимир Афанасьев: «Ребят с турнира межрегиональных ЮФЛ мы еще увидим в сборной России»

Глава Нижегородской областной федерации футбола и МФС «Приволжье» порадовался успехам юных футболистов самарских «Крыльев Советов» на проходящем в Сочи турнире победителей межрегиональных дивизионов ЮФЛ и отметил высокий уровень организации соревнований.

— Турнир замечательно организован, для молодых футболистов из регионов это отличная школа. Думаю, с каждым годом РФС будет проводить соревнования все лучше и лучше. Все коллеги, с которыми довелось здесь поговорить, это отмечают. Играющие здесь ребята — будущее нашего футбола, многие из них скоро уже подпишут первые профессиональные контракты. Уверен, кого-то мы увидим и в сборной России, и будем гордиться, что оказались причастны к процессу их становления.

— Как оцените выступления представителей ЮФЛ Приволжье?

— Впервые в истории межрегиональных лиг все три возраста выиграла одна академия, самарские «Крылья Советов». И мало того что они показали у нас, так они еще и приехали сюда, и в Сочи стали лучшими в турнирах победителей межрегиональных ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а команда из ЮФЛ-3 заняла третье место. Считаю, это потрясающий успех. Возможно, сами ребята такого не ожидали, но проявили себя с лучшей стороны. В нынешнем сезоне борьба у нас на уровне ЮФЛ Приволжье шла буквально до последнего тура. За победу боролись четыре-пять команд в каждом возрасте и все, конечно, хотели оказаться здесь, в Сочи. Посмотрите, как радуются представители самых разных регионов, попадая в призы. По сравнению с прошлым годом, считаю, уровень межрегиональных ЮФЛ заметно вырос.

Отметим, что в турнире победителей ЮФЛ-3 самарцы пропустили вперед себя «Академию футбола Краснодарского края и «Химки», а в двух других возрастах взяли титулы досрочно.