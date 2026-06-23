В ЮФЛ провели памятную акцию ко Дню памяти и скорби

В минувшие выходные на межрегиональных и федеральных матчах ЮФЛ прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби.

В акции приняли участие более 3 тысяч футболистов из 160 команд разного возраста. Перед началом игр была проведена минута молчания, также на табло и в трансляциях матчей был показан тематический видеоролик. В частности, на стадионе вологодского «Динамо» юные футболисты зажгли символический «Вечный огонь» из более чем 1 тысячи свечей.

День памяти и скорби посвящен жертвам Великой Отечественной войны. 22 июня в 12.15 по московскому времени состоится общероссийская минута молчания в память о погибших защитниках отечества и мирных гражданах.