В МФЛ в сезоне-2025 появится второй дивизион

Молодежная футбольная лига расширяется до двух дивизионов, в каждом будет играть по 16 команд, которые проведут по два матча друг с другом. Действующие участники будут разделены между двумя дивизионами, также добавятся новые.

По итогам 2025 года команды, занявшие в итоговой турнирной таблице 15-е и 16-е места в первом дивизионе МФЛ, выбывают во второй. Команды, занявшие в итоговой турнирной таблице 1-е и 2-е места во втором дивизионе МФЛ, напрямую переходят в первый.

Команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице в первом дивизионе МФЛ, играют с командами из второго дивизиона МФЛ, занявшими соответственно 4-е и 3-е места, по два переходных матча (дома и в гостях в каждой паре команд).

Переходные матчи будут проводиться после завершения регулярного сезона в МФЛ. Победители «стыков» по сумме двух встреч завоевывают право выступать в следующем сезоне МФЛ первого дивизиона, а проигравшие — в МФЛ второго дивизиона.

В федеральных ЮФЛ сохранится три возраста — до 16, до 17 и до 18 лет, при этом количество команд с нового сезона уменьшится с 18 до 16. Соревнования МЮФЛ в возрастных категориях до 16 и до 17 лет пройдут в обновленном формате. По 10 команд выступят на Северо-Западе, Дальнем Востоке и в Сибири, по 12 клубов выставят Приволжье и Юг, а в Центре сыграют 14 команд. Всего в шести межрегиональных лигах запланировано 12 турниров. Формат проведения МЮФЛ до 18 лет будет определен позднее.