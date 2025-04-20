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20 апреля, 13:00

В Казани стартовала ЮФЛ Приволжье

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19 апреля в Казани стартовал новый сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье.

Дебютанты турнира — команда «Трудовые Резервы» — в первом туре обыграла сверстников из Тюмени (5:2).

Перед матчами для болельщиков была организована развлекательная программа. Работали зоны аквагрима, футболисты казанского «Сокола» провели мастер-класс, а игрок команды Наиль Замалеев — автограф-сессию. При входе на стадион был выставлен баннер, на котором все гости матча могли оставить пожелания. Кроме того, команда «Трудовые Резервы» представила своего маскота — кота Вахита. Ранее коллектив не имел талисмана, такой подарок болельщикам команда сделала в честь 25-летия спортивной школы Вахитовского района, на базе которой основаны «Трудовые Резервы».

Официальную церемонию открытия перед матчами провели начальник отдела развития спорта высших достижений Министерства спорта Республики Татарстан Раиф Вафин, председатель Комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета Казани Линар Гарипов, президент Межрегионального футбольного союза «Приволжье» и руководитель оргкомитета ЮФЛ Приволжье Владимир Афанасьев. Кроме того, право первого удара предоставили ветеранам и легендам «Рубина» Альберту Файзуллину и Николаю Пензину.

Первенство ЮФЛ Приволжье в сезоне-2025 проводится двумя параллельными турнирами — среди футболистов 2009 и 2010 годов рождения.

Турнир пройдет по круговой системе в два круга — каждый сыграет с каждым дома и на выезде. В общей сложности будет сыграно 30 туров, последний из которых состоится 12 октября.

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