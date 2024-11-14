Футбол
ЮФЛ
Новости
Статьи МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

14 ноября, 20:30

В Калининграде наградили СШОР-5

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Три комплекта медалей вручены футболистам и тренерам СШОР-5. Награждения совместили с торжественным закрытием сезона.

Мероприятие прошло 12 ноября в калининградском музыкальном театре. В награждении приняли участие глава администрации Калининграда Елена Дятлова, заместитель министра спорта Калининградской области Евгений Скачков и президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад», член исполкома РФС Николай Голубев.

СШОР-5 в 2024-м взяла три комплекта медалей. Калининградцы стали вторыми в МФЛ Северо-Запад и в ЮФЛ Северо-Запад — 1. В ЮФЛ СЗ-3 команда чуть-чуть не дотянулась до серебра, взяв бронзу.

Калининградом закрыт сезон награждений медалистов ЮФЛ и МФЛ Северо-Запад. 15 ноября состоится заключительная в году торжественная церемония — в Санкт-Петербурге призы получат лучшие футболисты и судьи сезона.

Читайте также
В России изменится порядок регистрации транспортных средств
В США заявили о неспособности ракет ATACMS обеспечить Киеву победу
Президент РФ заявил о невозможности противодействия российским ракетам «Орешник»
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Ротенберг испортил положение Ларионова. Что произошло в матче СКА – «Торпедо»
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Футболистам «Ленинградца» — 2009 торжественно вручили серебряные медали

В Санкт-Петербурге состоялось награждение лучших футболистов, судей и спортшкол сезона

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости