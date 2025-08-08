Футбол
8 августа, 17:49

В «Газпром»-Академии пройдет международная конференция, посвященная подготовке юных игроков

Алина Савинова

В «Газпром»-Академии «Зенита» в Санкт-Петербурге состоится международная конференция, которая станет платформой для обмена знаниями и опытом в области подготовки юных игроков, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Мероприятие пройдет 21 августа. Участие в конференции примут специалисты из России, Сербии, Бразилии, Казахстана, Турции, Туркменистана и Беларуси. Они обсудят актуальные аспекты тактической подготовки спортивного резерва в футболе на примере юношей до 17 лет.

В частности с материалом выступят старший тренер сборной России U-15 Валентин Гавва, тренер академии «Кайрата» Денис Леденев, тренеры «Газпром»-Академии и «Зенита»-2010 Максим Коваленко и Лев Мокеичев.

 

 

Источник: Официальный сайт «Зенита»
ЮФЛ-1, результаты 17-го тура: «Динамо» разгромило «Локомотив» и другие матчи

МФЛ, результаты 18-го тура: ЦСКА проиграл «Динамо» и другие матчи

