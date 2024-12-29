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Сегодня, 13:20

В Черкизове прошел финал турнира «Локо Лига. Новогодний кубок»

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В Москве состоялся Фиджитал-турнир «Локо Лига. Новогодний Кубок», который проходил в манеже «Локомотива».

В турнире приняли участие 16 команд из общеобразовательных школ Восточного округа, которые сформировали ребята в возрасте от 9 до 11 лет. Обязательным условием было, чтобы на поле в составе играла минимум одна девочка. Футбольная часть прошла по правилам мини-футбола 5х5, интерактивная часть — в формате 2х2 в футбольном симуляторе.

Победителем соревнований стала команда ШСК «Спартанец». Второе место заняла ШСК «Олимпиец». Бронза — у ШСК «Лидер-1420».

Турнир прошел при поддержке Московского центра воспитательных практик и Всероссийской федерации фиджитал спорта. В церемонии награждения приняли участие Заместитель директора Московского центра воспитательных практик Илья Мадилов и старший тренер академии ФК «Локомотив» Александр Бородюк.

ФК Локомотив (Москва)
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