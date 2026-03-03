Судья Танашев: «ЮФЛ — это профессиональный уровень, просто для юношей»

Арбитр Инал Танашев поделился мнением о роли Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в российском футболе.

ЮФЛ была основана в 2019 году.

— ЮФЛ — это очень большой объем работы, большой труд РФС и тех людей, кто этим занимается. В этих лигах готовят целое поколение профессионалов. Это тренеры, администраторы, начальники команд, менеджеры, игроки, судьи. Все эти камеры, прямые эфиры, недельный цикл подготовки, поездки. Это профессиональный уровень, просто для юношей, — приводит слова Танашева пресс-служба РФС.

В сезоне-2025/26 Танашев работал на 19 матчах РПЛ. В 10 из них — главным арбитром встречи.

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