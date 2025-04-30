Стартовый тур ЮФЛ Северо-Запад пройдет с 1 по 4 мая

В четверг, 1 мая, начинается пятый сезон ЮФЛ Северо-Запад. Матч открытия пройдет в Великом Новгороде, другие встречи стартового тура примут Калининград, Санкт-Петербург и Великие Луки.

На всех матчах первого тура состоится акция «Бессмертный полк». Футболисты и судьи выйдут на поле с георгиевскими ленточками на форме. Игроки команд вынесут портреты предков-участников Великой Отечественной войны.

В новом сезоне ЮФЛ Северо-Запад примут участие 11 спортивных школ из восьми регионов СЗФО. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях — до 16 лет и до 17 лет. В них сыграют футболисты 2009 и 2010 годов рождений. Двухкруговые турниры завершатся 11 октября.

Стартовый тур пропустит СШ Республики Коми.