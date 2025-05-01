Стартовал новый сезон ЮФЛ Северо-Запад

В четверг, 1 мая, прошли первые матчи ЮФЛ Северо-Запад сезона 2025 года. Официальная церемония открытия состоялась в Великом Новгороде перед игрой «Электрона» и «Ленинградца».

Официальная церемония открытия сезона прошла в Великом Новгороде на стадионе «Электрон». С приветственным словом выступили министр спорта Новгородской области Кристина Михайлова и президент ОФФ «Северо-Запад», член исполкома РФС Николай Голубев. Перед стартовым свистком была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

В матче команд 2010 года рождения «Ленинградец» одержал выездную победу над «Электроном» со счетом 2:0. Во втором тайме голы забили Илья Иванков и Марк Сергиенко.

Стартовый тур продлится с 1 по 4 мая. В новом сезоне ЮФЛ Северо-Запад примут участие 11 спортивных школ из восьми регионов СЗФО. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях — среди футболистов 2009 и 2010 годов рождений. Двухкруговые турниры завершатся 11 октября.