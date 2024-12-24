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24 декабря 2024, 18:00

Стали известны победители маркетингового чемпионата МЮФЛ в сезоне-2024

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В Межрегиональных Юношеских футбольных лигах определились победители и призеры маркетингового чемпионата по итогам сезона-2024. Соревнование по работе со СМИ, болельщиками, партнерами, социальной деятельности и организации промо-мероприятий проходило с апреля по октябрь.

Наибольшее представительство в маркетинговом чемпионате было у ЮФЛ Центр и ЮФЛ Приволжье. В этих регионах в соревновании участвовали все клубы. Полностью список победителей и призеров выглядит так:

ЮФЛ Северо-Запад

Первое место: СШ-7 Петрозаводск
Второе место: СШОР «Экспресс»
Третье место: СШ «Электрон»

ЮФЛ Центр
Первое место: СШ «Калуга»
Второе место: СШОР «Тверь»
Третье место: ОК СШОР «Металлург»

ЮФЛ Юг
Первое место: «Сочи»
Второе место: СШ «Ротор»
Третье место: «Динамо-Дагестан»

ЮФЛ Приволжье
Первое место: «Челябинск»
Второе место: «Крылья Советов»
Третье место: «Трудовые резервы»

ЮФЛ Сибирь
Первое место: «Тюмень»
Второе место: «Енисей»
Третье место: «Динамо-Алтайский край»

ЮФЛ Дальний Восток
Первое место: «Динамо-Приморский край»
Второе место: ФК «Сахалин»

Победитель маркетингового чемпионата в каждом регионе получил по 1 миллиону рублей, серебряные призеры по 600 тысяч, бронзовые — по 400 тысяч.

За выполнение критериев школам присуждались баллы. На основании итоговых баллов сформировался рейтинг и определились школы, которые получат выплаты из призового фонда. Наибольшее количество баллов среди всех участников маркетингового чемпионата набрал «Челябинск» (734). За ними следует СШ «Калуга» (654), а тройку лучших команд замыкает СШОР «Тверь» (601).

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