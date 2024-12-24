Стали известны победители маркетингового чемпионата МЮФЛ в сезоне-2024

В Межрегиональных Юношеских футбольных лигах определились победители и призеры маркетингового чемпионата по итогам сезона-2024. Соревнование по работе со СМИ, болельщиками, партнерами, социальной деятельности и организации промо-мероприятий проходило с апреля по октябрь.

Наибольшее представительство в маркетинговом чемпионате было у ЮФЛ Центр и ЮФЛ Приволжье. В этих регионах в соревновании участвовали все клубы. Полностью список победителей и призеров выглядит так:

ЮФЛ Северо-Запад

Первое место: СШ-7 Петрозаводск

Второе место: СШОР «Экспресс»

Третье место: СШ «Электрон»

ЮФЛ Центр

Первое место: СШ «Калуга»

Второе место: СШОР «Тверь»

Третье место: ОК СШОР «Металлург»

ЮФЛ Юг

Первое место: «Сочи»

Второе место: СШ «Ротор»

Третье место: «Динамо-Дагестан»

ЮФЛ Приволжье

Первое место: «Челябинск»

Второе место: «Крылья Советов»

Третье место: «Трудовые резервы»

ЮФЛ Сибирь

Первое место: «Тюмень»

Второе место: «Енисей»

Третье место: «Динамо-Алтайский край»

ЮФЛ Дальний Восток

Первое место: «Динамо-Приморский край»

Второе место: ФК «Сахалин»

Победитель маркетингового чемпионата в каждом регионе получил по 1 миллиону рублей, серебряные призеры по 600 тысяч, бронзовые — по 400 тысяч.

За выполнение критериев школам присуждались баллы. На основании итоговых баллов сформировался рейтинг и определились школы, которые получат выплаты из призового фонда. Наибольшее количество баллов среди всех участников маркетингового чемпионата набрал «Челябинск» (734). За ними следует СШ «Калуга» (654), а тройку лучших команд замыкает СШОР «Тверь» (601).