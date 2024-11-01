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Сегодня, 19:00

ЦСКА обыграл «Спартак» и досрочно стал победителем МФЛ

Алина Савинова
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ЦСКА на выезде победил «Спартак» в матче 27-го тура Молодежной футбольной лиги — 3:1.

Голы армейцев в этой игре забили Максим Сидельников и Дмитрий Коверов (дубль). Автором единственного забитого мяча хозяев стал Александр Данилов.

Благодаря этой победе ЦСКА оформил досрочное чемпионство в МФЛ-2024. За один тур до окончания соревнования «Зенит» не сможет обойти московскую команду в борьбе за золото.

ЦСКА провел три «золотых» сезона подряд, выиграв ЮФЛ-2 (2022/23), ЮФЛ-1 (2023) и МФЛ (2024).

МФЛ

Группа 1. 27-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:3 (0:1)

Голы: Сидельников, 18 (0:1). Данилов, 87 (1:1). Коверов, 89 (1:2). Коверов, 90 (1:3).

1 ноября. Москва. Стадион «Академия «Спартак» им. Черенкова».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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