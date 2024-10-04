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4 октября, 10:00

«Сочи» стал досрочными победителем ЮФЛ Юг-1

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Команда 2007 года рождения академии «Сочи» стала досрочным победителем Юношеской футбольной лиги Юг-1 (до 18 лет).

В матче 23-го тура сочинцы разгромили идущую на втором месте в таблице «Академию футбола Краснодарского края» со счетом 5:0.

После этого отрыв «Сочи» от «Академии футбола КК» стал составлять 6 очков за 2 тура до конца первенства. В случае равенства очков сочинцы останутся впереди по результатам личных встреч: они выиграли оба матча с «Академией футбола КК».

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