«Сочи» стал досрочными победителем ЮФЛ Юг-1

Команда 2007 года рождения академии «Сочи» стала досрочным победителем Юношеской футбольной лиги Юг-1 (до 18 лет).

В матче 23-го тура сочинцы разгромили идущую на втором месте в таблице «Академию футбола Краснодарского края» со счетом 5:0.

После этого отрыв «Сочи» от «Академии футбола КК» стал составлять 6 очков за 2 тура до конца первенства. В случае равенства очков сочинцы останутся впереди по результатам личных встреч: они выиграли оба матча с «Академией футбола КК».