Шилов и Помалюк признаны лучшими футболистами МФЛ по итогам сезона-2025

По итогам сезона-2025 в дивизионе А МФЛ индивидуальные награды получили два футболиста «Зенита» и «Краснодара». В МФЛ-Б наибольшее представительство также у лидеров турнира — «Алмаз-Антея» и «Чертаново».

МФЛ-А

По итогам сезона-2025 лучшим игроком дивизиона А признали полузащитника «Зенита» Вадима Шилова. Футболист стал вторым по системе гол+пас, забив 17 голов и отдав девять результативных передач, и помог своей команде завоевать золотые медали турнира.

Лучшим вратарем дивизиона А признан Руслан Пичиенко из «Спартака». В течение сезона голкипер провел 20 матчей, семь из которых отстоял на ноль. Звание лучшего защитника турнира получил Кирилл Данилов из ЦСКА, который забил 11 голов и стал лучшим бомбардиром армейцев в МФЛ-А. Лучшим полузащитником турнира по итогам сезона признали Даниила Кондакова из «Зенита». Футболист оформил 17 результативных действий в 21 матче, замкнув тройку лучших игроков петербуржцев по системе гол+пас.

Звание лучшего бомбардира дивизиона А получил нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов. За 24 матча футболист забил 19 голов. Он же стал лучшим игроком турнира по системе гол+пас, оформив 29 результативных действий. Лучшим ассистентом дивизиона А также стал футболист «Краснодара» Артём Сидоренко. За 26 матчей полузащитник успел оформить 17 голевых передач.

МФЛ-Б

Лучшим игроком дивизиона Б признали нападающего «Чертаново» Александра Помалюка. В 23 матчах футболист отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Благодаря этому Помалюк стал лучшим бомбардиром турнира и, в том числе занял первое место по системе гол+пас, опередив ближайшего преследователя на три очка.

Лучший вратарь МФЛ-Б — Данил Росляков из «Родины». В этом сезоне голкипер сыграл в 31 матче и в 14 из них сумел сохранить ворота сухими. Кроме того, Росляков отметился голевой передачей в игре против «Кировца-Восхождения». В том числе благодаря вратарю «Родина» сумела завоевать бронзовые медали турнира и выйти в дивизион А.

Лучшим защитником МФЛ-Б признали Игоря Русяева из «Чертаново», который отметился голом и результативной передачей в 26 матчах, а также помог своей команде завоевать серебряные медали и прямую путевку в МФЛ-А. Лучшим полузащитником турнира стал Дмитрий Парусов из «Алмаз-Антея». Футболист петербуржцев стал вторым по системе гол+пас, оформив 13 голов и 11 результативных передач, и помог своей команде выйти в дивизион А.

Звание лучшего ассистента турнира получил Вячеслав Корнеев. Экс-капитан «Алмаз-Антея» отметился 14 результативными передачами и внёс вклад в золотые медали петербургской команды. В середине сезона Корнеев подписал контракт с ЦСКА.

Сезон Молодежной футбольной лиги прошел с 7 марта по 21 ноября. Золотые медали дивизиона А завоевал «Зенит», серебряные — ЦСКА, а бронзовые — «Краснодар». В МФЛ-Б первое место занял «Алмаз-Антей», на втором расположилось «Чертаново», на третьем — «Родина».