«Зенит» досрочно стал победителем МФЛ

Молодежная команда «Зенита» на выезде победила «Рубин» в 29-м туре МФЛ — 3:2.

По ходу матча сине-бело-голубые отыгрались со счета 0:2.

«Зенит» досрочно стал чемпионом МФЛ сезона-2025. За тур до окончания соревнований питерская команда с 67 очками возглавила турнирную таблицу, оторвавшись от соперников на недосягаемое расстояние.

«Зенит» завоевал золотые медали молодежного первенства России впервые за 16 лет. Также это первое чемпионство молодежной команды при руководстве Андрея Аршавина в Академии, который с 2022 года является заместителем по спортивному развитию.