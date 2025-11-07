Футбол
7 ноября 2025, 17:14

«Зенит» досрочно стал победителем МФЛ

Алина Савинова

Молодежная команда «Зенита» на выезде победила «Рубин» в 29-м туре МФЛ — 3:2.

По ходу матча сине-бело-голубые отыгрались со счета 0:2.

«Зенит» досрочно стал чемпионом МФЛ сезона-2025. За тур до окончания соревнований питерская команда с 67 очками возглавила турнирную таблицу, оторвавшись от соперников на недосягаемое расстояние.

«Зенит» завоевал золотые медали молодежного первенства России впервые за 16 лет. Также это первое чемпионство молодежной команды при руководстве Андрея Аршавина в Академии, который с 2022 года является заместителем по спортивному развитию.

«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
  • bishevcky

    Двое уже играли и даже забивали.(Шилов-2 гола и Кондаков), от них самих зависит дальнейшее.

    07.11.2025

  • ФОКСИ

    Футбольная Ванга или Глоба?.....

    07.11.2025

  • ровнов

    И где они? Правильно-нигде.

    07.11.2025

  • Ю.Ю.

    ЮФЛ-3 2023 – Краснодар – Спартак – Зенит 2024 – Краснодар – Строгино – Чертаново

    07.11.2025

  • Ю.Ю.

    МФЛ 2019 – Чертаново – Динамо – Краснодар 2020 – ЦСКА – Краснодар – Зенит 2021 – ЦСКА – Ростов – Локомотив 2022 – Краснодар – Зенит – ЦСКА 2023 – Локомотив – Зенит – Ростов 2024 – ЦСКА – Зенит – Краснодар ЮФЛ-1 2019 – Чертаново – Динамо – Краснодар 2020 – Зенит – Краснодар – Динамо 2021 – Краснодар – Спартак – Зенит 2022 – Зенит – Локомотив – Спартак 2023 – ЦСКА – Ростов – Зенит 2024 – Краснодар – Алмаз-Антей – Локомотив ЮФЛ-2 2021 – Зенит – Краснодар – Егорьевск 2022 – Локомотив – Зенит – Динамо 2023 – Краснодар – ЦСКА – Чертаново 2024 – Зенит – Спартак – Краснодар ЮФЛ-3 2023 – Краснодар – Спартак – Зенит 2024 – Краснодар – Строгино – Чертаново ---------------------------------------------- Каждый сам может сделать выводы о силе Академий.

    07.11.2025

  • Ю.Ю.

    Пока в МФЛ и во всех возрастных группах ЮФЛ не видно таких, как Батраков, который выделялся на фоне сверстников ещё 2 года назад.

    07.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Многие задаются вопросом- где Зенитовская академия! Вот она работает и дает результат. То что подход у главной команды с фокусом на сильных легионеров, ну пока такая политика клуба. Тем не менее когда выпускники играют успешно в других клубах , это тоже достижение Академии. Лучше так чем ничего

    07.11.2025

  • zg

    За то и будем!)

    07.11.2025

  • Ю.Ю.

    Вот это правильно.

    07.11.2025

  • zg

    Непринужденно-ненапряжно

    07.11.2025

  • Ю.Ю.

    Старательно?

    07.11.2025

  • frunt 2

    А что такое МФЛ-муниципальная футбольная лига.

    07.11.2025

  • zg

    Пережевываем

    07.11.2025

  • richardford

    С победой Зенит!

    07.11.2025

  • Ю.Ю.

    Первое золото есть! Завтра и 16-летние могут оформить чемпионство. Поздравления пацанам!!!

    07.11.2025

  • Ю.Ю.

    Переживаете?

    07.11.2025

  • zg

    Волею грядущего лимита пара-тройка шансы иметь будут,станут ли они реально сильными футболистами,врядли,опять же,спасибо лимиту!

    07.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    И сколько ребят из этой команды окажется в главном Зените? Правильно - 0!

    07.11.2025

  • zg

    Ну все,"столетие" таки удалось!Можно выдохнуть!

    07.11.2025

