Футбол
ЮФЛ
Новости
Статьи МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

Сегодня, 17:38

Ротенберг: «Мы всегда стремимся повышать наши спортивные результаты»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор Департамента развития молодежного футбола Борис Ротенберг рассказал о том, какие проблемы приходилось решать в 2024 году.

«Мы всегда стремимся повышать наши спортивные результаты. Такая задача стояла и в этом году. Команда 2007 года рождения завоевала бронзовые медали в первенстве ЮФЛ-1. Впервые за несколько лет сразу две команды — 2010 и 2011 годов рождения — отобрались в финальный турнир первенства России и вошли в число лучших команд нашей страны. В каждом возрасте есть положительная динамика в спортивных результатах. Команда девочек ездила на международный турнир в Китай. Команды младших возрастов завоевали семь чемпионских титулов.

Когда мы говорим про спортивные результаты, особенно стоит выделить женское отделение. Все команды девочек в этом сезоне в различных официальных турнирах заняли призовые места, а женская молодежка и команда ЮФЛ-1 и вовсе стали чемпионками России», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

Ротенберг также отметил, что помимо спортивных результатов основная задача — воспитание игроков для основной команды.

В расположение молодежной и юношеских сборных было приглашено: 34 футболиста в 2024 году. Для сравнения: в прошлом году их было на 10 меньше.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
ЮФЛ
Читайте также
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Путин заявил, что решение о СВО нужно было принимать раньше
Мирра Андреева и Соболенко победили Рыбакину и Гарсию на турнире WTL
Путин назвал причины роста цен в России
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг: «Важным событием стало присоединение женского отделения к департаменту»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости