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Ротенберг: «Мы создаем единую методологию и систему подготовки»

Камила Абдурахманова
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Директор Департамента развития молодежного футбола Борис Ротенберг рассказал о том, какая в «Локомотиве» единая система подготовки.

«Одна из наших основных задач в этом году и на будущее. Мы создаем единую методологию и систему подготовки. Для этого пригласили в департамент старшего методиста по спортивной работе Игоря Мананникова, он имеет большой опыт в этом направлении в РФС. На данный момент сформирован единый цифровой стандарт конспекта тренировочного занятия.

Для всех специалистов департамента и Академии созданы условия для комфортной работы на цифровой спортивной платформе, что будет способствовать их развитию в системе единой методологии. Введена специальная система тегов, которая помогает классифицировать всевозможные упражнения, введена система их рейтингов, чтобы тренеры могли выбирать лучшие и создавать при необходимости новые», — приводит слова Ротенберга клубная пресс-служба.

Ротенберг также отметил, что был разработан единый стандарт тренерского отчета: он помогает контролировать эффективность выбранного плана на игру и эффективность тренировочного процесса. Проводятся еженедельные тренерские советы, в том числе и для специалистов по физической подготовке, реабилитологов и представителей медицинского блока.

Помимо этого, проводятся методические часы для всех отделений Академии по различным тематикам учебно-тренировочного процесса. Все эти аспекты формируют единый стиль и ДНК Академии ФК «Локомотив».

Источник: ФК «Локомотив»
ФК Локомотив (Москва)
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