Ротенберг: «Важным событием стало присоединение женского отделения к департаменту»

Директор Департамента развития молодежного футбола Борис Ротенберг рассказал о том, какие знаковые события произошли в структуре.

«В департаменте появился новый отдел — по работе с региональными партнерами. На должность старшего тренера Академии мы пригласили Александра Бородюка. Александр Генрихович обладает лицензией «PRO-УЕФА», работал помощником Гуса Хиддинка в сборной России и внес большой вклад в завоевание бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году. Он курирует работу тренеров Академии, много общается с воспитанниками и делится с ними своим богатым опытом.

Ротенберг отметил, что Департамент продолжает работать над повышением квалификации тренеров, которые на данный момент проходят обучение в РФС. На сегодняшний день всего 35% тренеров имеют лицензии начального уровня «С-УЕФА». Для сравнения: в прошлом году этот показатель был 65%. Также было принято решение о возвращении в структуру Академии возрастов начальной подготовки на бесплатную основу. Теперь перспективные игроки попадают и воспитываются с семи лет, это поспособствовало возвращению талантливых детей в «Локо».

«Важным событием стало присоединение женского отделения к департаменту. Отделение состоит из женской молодежной команды и пяти команд девочек разных возрастов», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

На сегодняшний день в Департамент развития молодежного футбола входят 28 команд: мужская молодежная команда, команды мальчиков отделений «Черкизово» и «Перово», женская молодежная команда и команды женского отделения.