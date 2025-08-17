«Родина» отстранит комментатора за высказывание о женщинах-арбитрах

«Родина» объявила о решении отстранить комментатора Александра Боярского, который позволил себе высказывание против женщин-арбитров в футболе, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Боярский раскритиковал работу арбитра Арины Станововой на матче между «Родиной и «Зенитом» (1:4) в ЮФЛ. Комментатор призвал женщин-арбитров «заниматься своими делами на кухне», «рожать» детей» и «заниматься мужьями».

«Главная цель футбола — объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу.

Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе — неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба «Родина».

Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также «Родина» планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России», — говорится в заявлении.