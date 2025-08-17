Футбол
17 августа, 23:34

«Родина» отстранит комментатора за высказывание о женщинах-арбитрах

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Родина» объявила о решении отстранить комментатора Александра Боярского, который позволил себе высказывание против женщин-арбитров в футболе, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Боярский раскритиковал работу арбитра Арины Станововой на матче между «Родиной и «Зенитом» (1:4) в ЮФЛ. Комментатор призвал женщин-арбитров «заниматься своими делами на кухне», «рожать» детей» и «заниматься мужьями».

«Главная цель футбола — объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу.

Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе — неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба «Родина».

Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также «Родина» планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России», — говорится в заявлении.

Источник: «Академия Родины»
Футбол
ФК Родина
Популярное видео
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Светлана

    Пусть этот недокомментатор оставляет свой сексизм у себя в штанах. На дворе не 19 век.

    24.10.2025

  • noname123

    Сексистам, расистам, нацистам не место в футболе. Не нравится? Топайте в Афганистан. Быдлоту-комментатора уволили? Пусть идёт на кухню что ли, да и от няньки и уборщика дома не откажутся

    18.08.2025

  • Илья858

    "Комментатор" - быдло-истеричка, таким не место в футболе.

    18.08.2025

  • DemolisherAjax

    Главная цель ФК Родина - занимать свое 15-место,и не звездеть,с комментатором - полностью согласен.

    18.08.2025

  • Федор

    Все правильно сказал комментатор. Не хрена им делать в мужском футболе.

    17.08.2025

    • Комментатор матча в ЮФЛ призвал женщину-арбитра уйти на кухню и рожать детей

    Женщина-судья ответила на комментарии Боярского: «Все мы люди, все ошибаемся. Но так критиковать недопустимо»

