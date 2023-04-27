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Сегодня, 18:37

РФС выпустил пособие по работе со смешанными командами

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) выпустил пособие по работе со смешанными футбольными командами для детей в возрасте до 12 лет, сообщает пресс-служба союза.

Пособие направлено на стимулирование тренеров к созданию смешанных футбольных команд для мальчиков и девочек. Наличие смешанной команды — один из способов привлечения девочек в спорт, поскольку не во всех школах есть возможность открытия секции только для девочек.

Материал опирается на данные о пользе занятий футболом в смешанных командах для детей в возрасте до 12 лет. Оно содержит инструкции по построению тренировочного процесса в таких командах, описание возможных проблем при открытии секции, способы их решения.

РФС проводит первенство России по футболу среди смешанных команд с 2011 года. Цель этого турнира — погрузить мальчиков и девочек в атмосферу футбольного праздника и дать им возможность получить игровую практику.

Источник: https://rfs.ru/news/217993
Футбол
РФС
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