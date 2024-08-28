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Сегодня, 19:15

РФС получает деньги от ФИФА и УЕФА на развитие детского футбола

Антон Бабошин
Корреспондент
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Руководитель Департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова подтвердила, что организация продолжает получать средства от ФИФА и УЕФА на проекты, связанные с любительскими соревнованиями.

— На предстоящий финал Школьной футбольной лиги мы пригласили представителей ФИФА и УЕФА, надеемся, что они смогут порадовать нас своим присутствием, — сказала Мащикова журналистам. — Могу сказать, что мы продолжаем получать ежегодное финансирование со стороны международных федераций, в которых состоим. Конкретных цифр называть не буду, но в общем объеме доля этих средств ничтожно малая. Разницы в рамках реализации проекта они нам не делают.

По словам Мащиковой, общая сумма финансирования проекта «Футбол в школе» с момента запуска в 2020 году превысила 1 миллиард рублей. В новом учебном году количество его участников превысит 2 миллиона.

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