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Сегодня, 19:00

РФС начинает новый сезон проекта «Футбол в школе»

Антон Бабошин
Корреспондент
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исло участников популярного проекта по внедрению футбола в общеобразовательных школах перевалило за 2 миллиона учеников, отметила руководитель Департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова.

— Мы отлично понимаем, что именно массовый футбол является показателем развития нашего вида спорта в стране, — сказала Мащикова журналистам. — И его продвижение является одним из приоритетов РФС. По официальной статистике Минспорта, футболом в России занимаются более трех миллионов человек. Но для 146-миллионной страны, если смотреть на отраслевые стандарты и зарубежные показатели, цифра не самая выдающаяся. Мы поставили себе задачу увеличить это число в два раза, и что важно, работать не только над количеством, но и над качеством. Чтобы все желающие могли заниматься футболом регулярно и, что самое важное, с удовольствием. Поэтому, начиная с 2020 года, РФС запустил серию проектов, нацеленных на самые разные группы населения, в их числе и «Футбол в школе», и работа с любительскими лигами, и со студентами, а с нового учебного года — и с дошкольниками. Все это позволяет нам воплотить концепцию — футбол и человек могут быть вместе на протяжении всей жизни. Школьный сегмент для нас самый перспективный во всех смыслах, и по массовости, и по перспективности, и по возможности обеспечить регулярные занятия футболом. В стране 40 тысяч школ, в которых обучаются 17 миллионов детей.

В наступающем учебном году в проекте РФС будут участвовать 5185 школ из 83 регионов страны. Всего футболом на уроках физкультуры будут заниматься около 2,1 миллиона учащихся, почти половина из которых (примерно 975 тысяч — девочки). При этом к 2030 году число участников проекта «Футбол в школе» должно достичь 3 миллионов.

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