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Президент РФС Дюков: «Участниками проекта «Футбол в школе» стало более 2 400 000 школьников»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о развитии футбола в школах.

27 июня в Москве проходит ежегодная конференция РФС.

«Участниками проекта «Футбол в школе» стало более 2 400 000 школьников. Каждый седьмой учащийся. Это самый массовый проект в школьном спорте.

Для более 1000 школ обновлен инвентарь для занятий. Более 8000 педагогов поддерживаем на постоянной основе. Футболом занимаются более 50 тысяч студентов.

За время существования проекта 80 тысяч детей перешло в школы спортивной подготовки из секций», — сказал Дюков на конференции.

Ранее ФИФА приняла решение допустить сборную России U-15 до чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

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Футбол
РФС
Александр Дюков
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