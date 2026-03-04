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4 марта, 15:43

Пожар уничтожил дом игрока молодежного «Спартака» Рогова

Игнат Заздравин
Корреспондент

Дом футболиста молодежного «Спартака» Артем Рогов был разрушен в результате пожара в Южном Бутове. Об этом сообщила пресс-служба академии имени Федора Черенкова.

В доме проживали сам игрок, его родители, два брата и сестра. По информации клуба, никто из членов семьи не пострадал.

«Дорогие красно-белые, сейчас нам, как никогда, важно быть одним целым. Клуб окажет поддержку Артему и его близким. Но любая помощь никогда не бывает лишней», — говорится в заявлении.

В академии также опубликовали реквизиты для болельщиков, которые захотят помочь семье игрока. «Если у вас есть возможность поддержать Роговых в этот непростой период, мы будем вам благодарны», — отметили в пресс-службе.

Рогов выступает за московскую команду игроков 2009 года рождения. Он является самым молодым дебютантом в истории «Спартака-2». В октябре 2025 года футболист вышел на поле в матче «Леон — Второй лиги» в возрасте 15 лет.

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Источник: Telegram-канал Академии «Спартак» по футболу имени Фёдора Черенкова
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ФК Спартак (Москва)
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