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16 мая 2025, 12:14

Подвязников считает важным проведение Кубка Льва Бурчалкина

Алексей Михайлов

Президент клуба «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников рассказал о старте VII Международного детско-юношеского турнира по футболу на Кубок Льва Бурчалкина.

— Как вы знаете, раньше на турнир приезжали ведущие клубы Европы и мира. И сегодня тоже у нас достаточно большое активное представительство. Мне кажется, что, учитывая всю эту международную напряженность и все ситуации, очень важно, чтобы дети могли общаться, потому что футбол — это игра, когда один мяч, и вы можете играть и получать от этого удовольствие. Надо понимать, что футбол — это игра. Это не сражение, это не война — это игра. В первую очередь она должна доставлять радость. И мы надеемся, что ребятам, которые не старше 13 лет, она будет доставлять удовольствие.

Нам приятно показать зарубежным гостям наш прекрасный город. Они вчера ездили на экскурсии, я знаю. Ну и хочу сказать, что такого рода турнир, наверное, единственный, который проводится в России. И я думаю, что и в мире таких турниров очень немного, где приезжают команды именно этого возраста с разных континентов, — передает слова Подвязникова корреспондент «СЭ».

Кубок Льва Бурчалкина (U-13) проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 18 мая. В нем принимают участие шесть иностранных команд («Сан-Лоренсо де Альмагро» (Аргентина), «Фенербахче» (Турция), «Палмейрас» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Кайрат» (Казахстан), «Динамо-Минск» (Белоруссия) и два российских клуба: «Зенит» и «Алмаз-Антей».

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