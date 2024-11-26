Футбол
ЮФЛ
Новости
Статьи МФЛ ЮФЛ-1 ЮФЛ-2 ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

26 ноября, 14:00

Победители ЮФЛ Северо-Запад-3 подписали контракты с «Балтикой»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Два футболиста «Балтики» — 2009 Матвей Даубу и Артем Федотов подписали профессиональные контракты.

В минувшем сезоне калининградцы стали победителями ЮФЛ Северо-Запад-3. Матвей Дауб — капитан команды, автор победного гола в матче с «Электроном» (2:1), в котором «Балтика» обеспечила себе первое место. На счету полузащитника 7 голов и 9 результативных передач в 19 матчах сезона. Артем Федотов — второй бомбардир команды, забивший 14 мячей и отдавший 6 голевых передач в 18 играх.

По окончании сезона в ЮФЛ «Балтика» подписала четыре профессиональных контракта с игроками северо-западной лиги. До Дауба и Мезинцева соглашения заключили лучший бомбардир «Балтики» — 2008 Роман Исаченко и голкипер Даниил Рыбинцев, перешедший из СШОР-5.

Читайте также
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» проведет встречи с родителями юных футболистов

Футболист Магомед Исмаилов перешел в «Балтику»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости