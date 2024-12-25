Победитель ЮФЛ Северо-Запад-2 вызван в юношескую сборную Таджикистана

Полузащитник «Ленинградца» Идрис Давлятзода вызван в юношескую сборную Таджикистана на декабрьский сбор. Команда будет тренироваться в ОАЭ и проведет два товарищеских матча с против местной юношеской сборной 26 и 28 декабря.

Таджикистан U-17 готовится к финальной стадии Кубка Азии-2025, который пройдет с 3 по 20 апреля в Саудовской Аравии. Жеребьевка турнира пройдет 23 января. На подготовительный сбор приглашены 24 футболиста.

В минувшем сезоне ЮФЛ Северо-Запад Давлятзода провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. «Ленинградец» — 2008 за три тура до конца сезона гарантировал себе первое место и принес спортивной школе первые в истории лиги золотые медали.

В августе 2023-го Давлятзода в составе юношеской сборной Таджикистана выиграл чемпионат чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. Хавбек принял участие во всех четырех матчах своей команды на турнире, отметился двумя голами — оба стали победными.

В августе 2024-го полузащитника снова пригласили в юношескую сборную. Он отметился голом в матче с Ираном, сравнял счет и помог команде Таджикистана выиграть в серии послематчевых пенальти.