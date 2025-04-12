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12 апреля, 19:00

Новый сезон ЮФЛ Юг стартовал 12 апреля в поселке Афипский

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Новый сезон Юношеской футбольной лиги Юг стартовал в поселке Афипском Краснодарского края в субботу, 12 апреля. Церемония открытия прошла на стадионе «Андрей-Арена».

Дебютанты турнира — воспитанники ШИСП «Кубань» в первом туре принимали сверстников из ставропольского училища олимпийского резерва «Динамо-СУОР».

Игра ознаменовала возвращение большого футбола на этот стадионе после семилетнего перерыва. Местный ФК «Афипс» прекратил существование в 2018 году.

Перед матчами для гостей была организована развлекательная программа — зоны аквагрима, раздача клубной атрибутики и розыгрыши призов.

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