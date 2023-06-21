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Сегодня, 17:30

Новый сезон МФЛ начнется 7 июля

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Юные футболисты «Спартака» и «Динамо».
Фото Сайт ЮФЛ

В РФС прошла жеребьевка нового сезона МФЛ, который стартует 7 июля. Турнир завершится 1 декабря. Будет сыграно 19 туров в одном круге.

Следующий сезон МФЛ пройдет в укороченном режиме, так как с 2024 года турнир перейдет на систему «весна-осень».

Половина команд проведет на один матч больше дома, чем в гостях из-за нечетного количества туров. В составе участников — 16 молодежных команд клубов РПЛ сезона-2023/2024, а также четыре лучших клуба по спортивному принципу команды участников ЮФЛ-1 сезона-2022/2023.

7 июля 2023 года. 1-й тур

№1 «Факел» — «Балтика»

№2 «Рубин» — ЦСКА

№3 «Краснодар» — «Урал»

№4 «Ростов» — «Пари НН»

№5 «Динамо» — «Спартак»

№6 «Ахмат» — «Сочи»

№7 ФШМ — «Крылья Советов»

№8 «Мастер-Сатурн» — «Локомотив»

№9 «Чертаново» — «Оренбург»

№10 «Зенит» — «Акрон-Академия Коноплева»

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1096460
ЮФЛ
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