Названы претенденты на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига назвала претендентов на звание лучшего молодого игрока 2024 года. В него вошли 12 футболистов РПЛ и 25 футболисток женской Суперлиги.

Претенденты из РПЛ

Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо», Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Игорь Дмитриев («Урал» / «Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Балтика» / «Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Крылья Советов» / «Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Претенденты из Суперлиги

Марине Ачоян, Даяна Кишмахова (обе — ЦСКА), Олеся Березанская, Татьяна Данилочкина, Диана Захарова, Виолетта Исайкина, Ксения Олексюк, Яна Свистунова, Полина Семина, Полина Сорокина, Алина Шкалова (все — «Чертаново»), Полина Гефко, Мария Дурнова, София Иванова (все — «Крылья Советов»), Кристина Голощекова («Ростов»), Ксения Долгова, Алиса Мишурина, Полина Юкляева (все — «Локомотив»), Глафира Жукова, Светлана Карагезян, Яна Шолгина (все — «Рубин»), Виктория Ильина («Рязань-ВДВ»), Любовь Овсяникова («Енисей»), Карина Самойленко, Шуба Арина (обе — «Краснодар»).

Лауреатами 2023 года стали Константин Тюкавин и Медея Жаркова.