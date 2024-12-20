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20 декабря, 22:00

Названы лучшие игроки федеральных ЮФЛ в сезоне-2024

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Клубы-участники федеральных ЮФЛ голосованием определили лучших игроков по итогам сезона-2024. В каждой возрастной категории названы по шесть обладателей индивидуальных призов.

В ЮФЛ-1 лучшим вратарем назван Константин Захаров из «Алмаза-Антея», лучшим защитником стал Артем Хмарин, а полузащитником — его одноклубник Арсен Ревазов. Приз лучшему игроку получил еще один представитель «горожан» — Александр Бекетов. Он же с 19 передачами стал лучшим ассистентом турнира, а лучшим бомбардиром стал форвард ЦСКА Артем Сериков с 30 голами.

В ЮФЛ-2 лучшим вратарем признан спартаковец Руслан Пичиенко, лучшим защитником — зенитовец Иван Терентьев, а лучшим полузащитником — Ефим Буркин из «Краснодара». Лучшим игроком признали Вадима Шилова («Зенит»), он же стал лучшим бомбардиром (42 гола) и лучшим ассистентом (26 передач).

В ЮФЛ-3 лучшим вратарем признан Максим Козлов из «Чертаново», лучшим защитником стал Павел Грицыщук («Краснодар»), а лучшим полузащитником — Александр Андреев («Строгино»). Лучшим игроком стал чертановец Рамиль Гайнуллин. Он же забрал титул лучшему бомбардиру (23 гола). Лучшим ассистентом стал полузащитник «Строгино» Ренат Мудрак (18 передач).

Первенство в федеральных ЮФЛ проходило с 9 марта по 30 ноября. Золотые медали в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-3 завоевал «Краснодар», победителем ЮФЛ-2 стал «Зенит».

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