Названы лучшие игроки федеральных ЮФЛ по итогам сезона-2025

Лучший игрок федеральной ЮФЛ-1 — полузащитник «Зенита» Богдан Левандовский. Он же стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 голов в 20 матчах и занял первое место по системе гол+пас, оформив 27 результативных действий.

В каждой возрастной категории названы по шесть обладателей индивидуальных наград. Клубы-участники федеральных ЮФЛ голосованием определили лучших игроков сезона-2025. Наибольшее представительство у «Зенита» — шесть футболистов. По три награды забрали игроки «Краснодара» и «Динамо», еще по одной достались представителям «Алмаз-Антея», «Чертаново», «Локомотива» и ЦСКА.

Звание лучшего вратаря турнира получил Павел Егоров «Алмаз-Антей». В этом сезоне голкипер петербуржцев вновь занял лидирующие позиции по количеству сухих минут, отстояв на ноль в 11 матчах из 30. В том числе благодаря Егорову петербургская команда провела 22 игры без поражений, установив рекорд федеральных ЮФЛ, и завоевала золотые медали турнира.

Лучшим защитником ЮФЛ-1 признали Тимофея Хотулева из «Зенита», который отметился девятью голами и пятью передачами в 26 матчах, а лучшим полузащитником — Ефим Буркин из «Краснодара». Лучшим ассистентом ЮФЛ-1 также стал футболист «Краснодара» Андрей Королев. За 27 матчей защитник успел оформить 14 результативных передач.

ЮФЛ-2

Лучшим игроком ЮФЛ-2 признали нападающего «Динамо» Ивана Жунаева. В 26 матчах прошедшего сезона футболист отметился 27 забитыми мячами и одной голевой передачей и помог своей команде завоевать золотые медали. Кроме того, в период с 14 июля по 26 июля Жунаев выдал результативную серию из семи матчей подряд. Также нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, опередив ближайшего преследователя из «Алмаз-Антея» на шесть голов.

Лучшим защитником ЮФЛ-2 также стал футболист «Динамо» Артём Шпиньков, оформивший 10+9 в течение сезона. Звания лучшего вратаря и полузащитника получили футболисты «Зенита» Григорий Рыжков и Александр Юдин. Голкипер петербуржцев провел восемь сухих матчей, а капитан команды расположился на втором месте по системе гол+пас с 17 голами и восемью передачами. В том числе благодаря их усилиям петербургская команда сумела бронзовые медали турнира.

Звание лучшего ассистента ЮФЛ-2 разделили между собой Георгий Сафронов из «Чертаново» и Даниил Головской из «Динамо». Оба игрока отметились 13 результативными передачами.

ЮФЛ-3

Звание лучшего игрока ЮФЛ-3 получил футболист «Зенита» Тимофей Латту. Полузащитник стал одним из четырех игроков петербуржцев, выходивших на поле в каждом матче сезона. Кроме того, Латту отметился 13 голами и 13 результативными передачами, став лучшим ассистентом турнира.

Лучшим вратарем ЮФЛ-3 признан Кирилл Трофимов из «Локомотива». В течение сезона голкипер железнодорожников пропустил 25 мячей и отстоял на ноль в половине сыгранных матчей (13). Звание лучшего защитника получил капитан ЦСКА Роберт Торини, который принял участие в 29 матчах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Лучшим полузащитником турнира стал «Зенита» Клим Денисов из «Зенита», отметившийся 24 голевыми действиями за сезон. Более того, капитан петербуржцев оформил гол+пас в перенесенной игре против «Алмаз-Антея», которые помогли команде завоевать первые в истории золотые медали ЮФЛ-3. Звание лучшего бомбардира ЮФЛ-3 получил нападающий «Краснодара» Кирилл Рожков, который сумел забить 22 гола в 30 матчах. Он же стал лучшим игроком турнира по системе гол+пас.

Сезон в федеральных Юношеских футбольных лигах прошёл с 8 марта по 22 ноября. Золотые медали ЮФЛ-1 завоевал «Алмаз-Антей», победителем ЮФЛ-2 стала «Динамо», а ЮФЛ-3 — «Зенит».