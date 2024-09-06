Митрофанов сообщил, что ЮФЛ в сезоне-2024 провела свыше 3,6 тысячи игр

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об успехе развития проекта Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«Сегодня только Юношеская футбольная лига в сезоне-2024 провела свыше 3600 матчей. Более 20 «выпускников» ЮФЛ вызваны в национальные сборные, свыше 500 играют в ФНЛ, более 80 — в РПЛ. В ЮФЛ стремятся попасть. Те, кому мы поначалу по тем или иным объективным причинам отказываем, не сдаются и предпринимают усилия и исправляют указанные недочеты, чтобы нас переубедить и быть включенными в эту систему соревнований», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Юношеская футбольная лига — это первенство среди юношей академий профессиональных футбольных клубов в России. Победитель турнира до отстранения российских команд от международных соревнований получал право представлять страну в Юношеской лиге УЕФА.