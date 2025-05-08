Футбол
8 мая, 14:00

Матч МФЛ «Краснодар» — «Балтика» перенесен на 12 мая

Матч 9-го тура Молодежной футбольной лиги в дивизионе А, в котором «Краснодар» примет «Балтику», перенесен на понедельник, 12 мая. Игра состоится на стадионе академии ФК «Краснодар» и начнется в 15:00 мск.

«Краснодар» в восьми турах набрал 17 оков и занимает третье место в турнирной таблице. «Балтика» пока не набрала очков и находится на последнем, 16-м месте.

Большая часть встреч в рамках 9-го тура пройдет в пятницу, 9 мая. Еще три игры состоятся в воскресенье, 11 мая. Тур завершится двумя матчами 12 мая. В этот день помимо встречи «Краснодара» с «Балтикой» «Ротор» в дивизионе Б на своем поле примет СШ «Ленинградец».

