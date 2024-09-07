Митрофанов: «Юношеская футбольная лига обходится РФС более чем в 2,5 миллиарда рублей в год»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о расходах РФС на проект «Футбол в школе» и Юношескую футбольную лигу.

«Проект «Футбол в школе» совокупно суммарно обходится нам в один миллиард рублей. Не в год. Проект рассчитан еще на ближайшие два года с учетом того финансирования, которое мы уже на него заложили. Получается, что ежегодно на его реализацию мы тратим 200-250 миллионов рублей.

Проект ЮФЛ имеет смешанное финансирование. Частично он финансируется, в том числе, за счет средств FIFA Legacy, частично за счет целевых отчислений от букмекеров, частично от спонсорских средств. Генеральным партнером проекта выступает ПАО «Газпром», который, прежде всего, финансирует федеральную ЮФЛ и оплачивает все расходы, которые несет РФС в рамках данного проекта. Юношеская футбольная лига в совокупности обходится нам в сумму более 2,5 миллиардов рублей в год.

В эту сумму входит полное обеспечение проезда, проживания, питания для всех команд, затраты на судейство, съемку и продвижение проекта, организации трансляций в интернете и на эфирном телевидении, затраты на обучение тренеров в рамках этого проекта, на реконструкцию стадионов участников ЮФЛ», — приводит слова Митрофанова Metaratings.ru.

Юношеская футбольная лига — первенство среди лучших академий профессиональных футбольных клубов России. Участники ЮФЛ определяются по рейтингу футбольных школ и академий страны.